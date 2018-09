Tennistavolo, World Cup femminile Chengdu 2018: dominio di Ding Ning, terzo titolo per la cinese

Un dominio assoluto ed incontrastato quello di Ding Ning, che a Chengdu, in Cina, ha conquistato la terza World Cup della carriera: la padrona di casa nei quattro incontri del tabellone ad eliminazione diretta ha perso soltanto un set, nei quarti di finale. Piazza d’onore per la connazionale Zhu Yuling, battuta in finale, terzo gradino del podio per la pongista di Cina Taipei Cheng I Ching.

Nelle semifinali la numero 1 al mondo Zhu Yuling ha battuto Cheng I Ching, testa di serie numero 4, per 4-1 (11-6, 11-4, 11-13, 11-5, 11-8), mentre la numero 3 del seeding, Ding Ning, ha superato la nipponica Kasumi Ishikawa, testa di serie numero 2, per 4-0 (11-7, 11-5, 11-3, 11-9).

Nella finale per il terzo posto Cheng I Ching ha avuto la meglio su Kasumi Ishikawa per 4-1 (11-8,11-7, 12-10, 13-15, 11-8), mentre nella finalissima Ding Ning ha superato la connazionale Zhu Yuling per 4-0(11-9, 11-8, 12-10, 11-8), portando a casa con pieno merito, per la condizione mostrata in questi due giorni di gare, la World Cup.













Foto: Profilo Twitter ITTF

roberto.santangelo@oasport.it