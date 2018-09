Tennistavolo, Europei individuali Alicante 2018: definite le semifinali dei singolari e le finali dei doppi

Penultima giornata di gare agli Europei individuali di tennistavolo in corso ad Alicante, in Spagna: dopo l’assegnazione del titolo di doppio misto di ieri, oggi sono state definite le semifinale dei tornei di singolare e le finali degli altri due tornei di doppio, che oggi hanno decretato le medaglie di bronzo.

Nel singolare maschile le semifinali saranno da una parte il derby tedesco tra Timo Boll e Patrick Franziska, mentre dall’altra si sfideranno lo svedese Kristian Karlsson ed il romeno Ovidiu Ionescu. Nel torneo femminile altro derby in semifinale tra le polacche Qian Li e Katarzyna Grzybowska-Franc, mentre si sfideranno per l’altro posto in finale l’austriaca Sofia Polcanova e l’ucraina Margaryta Pesotska.

Nel doppio maschile finale tra gli austriaci Daniel Habeson e Robert Gardos e gli svedesi Mattias Falck e Kristian Karlsson, mentre le medaglie di bronzo vanno ai tedeschi Ruwen Filus e Ricardo Walther, sconfitti dagli svedesi per 0-4 (7-11, 6-11, 9-11, 8-11) ed al tedesco Patrick Franziska e al danese Jonathan Groth, sconfitti dagli austriaci per 3-4 (11-8, 11-8, 8-11, 11-8, 6-11, 13-15, 2-11).

Nel doppio femminile finale tra le tedesche Nina Mittelham e Kristin Lang e l’austriaca Sofia Polcanova e la russa Yana Noskova, mentre le medaglie di bronzo vanno alle lussemburghesi Ni Xia Lian e Sarah De Nutte, sconfitte dalle tedesche per 2-4 (11-8, 8-11, 5-11, 6-11, 11-6, 10-12), ed alla svedese Matilda Ekholm e alla magiara Georgina Pota, battute dall’austriaca e dalla russa per 3-4 (11-9, 11-1, 6-11, 11-6, 6-11, 2-11, 8-11).













Foto: FITET

