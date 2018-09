Tennis, US Open 2018: Federer e Djokovic vanno a caccia degli ottavi. Sharapova sfida Ostapenko

Si completano oggi i match di terzo turno agli US Open. Nel tabellone maschile ritornano in campo Roger Federer e Novak Djokovic. Due sfide molto complicate ed insidiose per entrambi: lo svizzero se la vedrà con l’australiano Nick Kyrgios, reduce dalle polemiche sul “caso Layani”, mentre il serbo affronta il francese Richard Gasquet, che non ha ancora perso un set in tutto il torneo.

Sempre in campo maschile c’è il derby tedesco tra Alexander Zverev e Philipp Kohlschreiber. La testa di serie numero quattro è chiamata a fare bene in questo US Open dopo molti Slam in cui non è riuscito ad eccellere. Chi ha già vinto a New York è Marin Cilic ed il croato affronterà oggi il giovane e promettente australiano Alex De Minaur. Sembra ormai ritrovato il giapponese Kei Nishikori anche se non sarà facile per il nipponico contro l’argentino Diego Schwartzman che difende i quarti di finale della scorsa stagione.

In campo femminile l’attesa è tutta per il match tra Maria Sharapova e Jelena Ostapenko. La russa cerca ancora un risultato importante da quando è rientrata nel circuito dalla fine della squalifica per doping, mentre la lettone non è più ritornata sui livelli che le hanno permesso di vincere il Roland Garros nel 2017 e a New York spera di ritrovarsi.

Sfide di terzo turno anche per Angelique Kerber e Petra Kvitova, rispettivamente testa di serie numero quattro e cinque dello Slam americano. La tedesca affronta la slovacca Dominika Cibulkova, mentre la ceca è attesa da un match complicato con la bielorussa Sabalenka.

Questo il programma completo della giornata













Foto: Action Sports / Shutterstock.com