US Open 2018, il programma e gli orari di oggi (lunedì 27 agosto). Come vedere le partite in tv

Si completano i match del terzo turno agli US Open. Tornano in campo nel tabellone maschile Roger Federer e Novak Djokovic, attesi da due sfide affascinanti contro Nick Kyrgios e Richard Gasquet. Molto bella anche al femminile la sfida tra Maria Sharapova e Jelena Ostapenko e giocano anche Petra Kvitova e Madison Keys

US Open 2018, il programma e gli orari di oggi (venerdì 31 agosto). Come vedere le partite in tv

La giornata dello US Open sarà trasmessa da Eurosport, che sui suoi canali trasmetterà gli incontri dei due campi principali. Copertura più ampia, invece, sull’app Eurosport Player, servizio in abbonamento.

Artur Ashe Stadium

dalle ore 18 italiane – Keys vs Krunic

a seguire – Kyrgios vs Federer

non prima delle 1 italiane – Sharapova vs Ostapenko

a seguire – Djokovic vs Gasquet

Louis Armstrong Stadium

dalle ore 17 italiane – Bertens vs Vondrousova

a seguire – Cibulkova vs Kerber

a seguire – Kohlschreiber vs A.Zverev

non prima delle 1 italiane – Kvitova vs Sabalenka

a seguire – Cilic vs De Minaur

Grandstand

dalle ore 17 italiane – Millman vs Kukushkin

a seguire – Siniakova vs Tsurenko

a seguire – Osaka vs Sasnovich

a seguire – Schwartzman vs Nishikori

Court 17

ore 17 italiane – Doppio

a seguire – Garcia vs Suarez Navarro

a seguire – Pouille vs Sousa

non prima delle 23 italiane – Struff vs Goffin













Foto: Action Sports / Shutterstock.com