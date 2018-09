Tennis, Roger Federer pensa ad un ritorno al Roland Garros: “Non ho ancora preso una decisione ma è sicuramente qualcosa che ho in mente”

“Non ho ancora preso una decisione in merito ma è sicuramente qualcosa che ho in mente. Me l’hanno chiesto parecchie volte nelle ultime settimane“.

Con queste parole si è espresso il fenomeno del tennis mondiale Roger Federer (n.2 del mondo), a margine di una campagna della Fondazione Andy Roddick, relativamente ad un suo ritorno sulla terra rossa del Roland Garros. Il giocatore svizzero, nonostante i suoi 37 anni e i recenti risultati non esaltanti (uscita di scena negli ottavi di finale degli US Open 2018, ultimo Major dell’anno), ha ancora tanta voglia di competere e di mettersi in discussione.

Per questo, sull’argomento, si è detto possibilista. Federer che manca da Parigi dal 2016, per prepararsi al meglio alla stagione sull’erba. L’elvetico tornerà sui suoi passi? Lo scopriremo tra qualche mese, tuttavia sarebbe bello rivedere il rossocrociato esibirsi sul red carpet parigino, sul quale seppe imporsi nel 2009 contro lo svedese Robin Söderling.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com