Tennis, Maria Sharapova dice stop alla stagione 2018! Tornerà in campo il prossimo anno a Shenzhen

La notizia arriva dal giornalista del New York Times Ben Rothenberg su Twitter: Maria Sharapova dichiara, tramite il suo team, di aver posto fine alla stagione 2018 con gli ottavi di finale raggiunti agli ultimi US Open. La decisione, sempre stando a Rothenberg, è stata presa allo scopo di riposare e recuperare in vista del 2019.

La siberiana avrebbe dovuto giocare i tornei di Pechino, Tianjin e Mosca: dal momento che, in questi stessi eventi, aveva colto nel 2017 rispettivamente il terzo turno, la vittoria e il primo turno, perderà 401 punti in classifica. Il suo ranking di numero 24, però, non dovrebbe peggiorare di molto, a meno di grandi scossoni in questo finale di anno.

Il ritorno della russa dovrebbe avvenire nel gennaio 2019 con il torneo di Shenzhen, in Cina, in preparazione degli Australian Open.

Per la Sharapova, il 2018 è stato il primo anno di impegno completo sulla scena tennistica mondiale dopo la squalifica per doping seguita al caso-Meldonium. Negli Slam, l’ex numero 1 del mondo ha raggiunto il terzo turno agli Australian Open, i quarti al Roland Garros e i già citati ottavi agli US Open, uscendo invece al primo turno a Wimbledon. Non ha vinto nessun torneo, arrivando al massimo in semifinale a Shenzhen (sconfitta da Katerina Siniakova) e a Roma (dove ha perso per mano di Simona Halep). Nel corso della stagione ha vinto per tre volte contro giocatrici in quel momento classificate nella top ten: contro Karolina Pliskova al terzo turno del Roland Garros, contro Jelena Ostapenko prima al Foro Italico e poi agli US Open.













Credits: lev radin / Shutterstock