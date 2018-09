Tennis, Laver Cup 2018: Europa-Resto del Mondo 7-5, Djokovic ko contro Anderson, il doppio Sock/Kyrgios riapre la sfida

Termina la seconda giornata di incontri a Chicago (Stati Uniti) della Laver Cup 2018 di tennis. Dopo che Roger Federer ed Alexander Zverev avevano portato lo score sul 7-1 in favore della selezione europea, ci hanno pensato Kevin Anderson e Jack Sock/Nick Kyrgios ad accorciare le distanze per il Resto del Mondo e portare il confronto sul 7-5.

Nella splendida cornice dello United Center, casa abituale dei Chicago Bulls e dei Blackhawks (la squadra di hockey), è andata in scena la rivincita della finale di Wimbledon tra il sudafricano e Novak Djokovic. Il confronto si è deciso in favore del gigante di Johannesburg, un po’ a sorpresa, con il punteggio di 7-6 5-7 10-6. Una sfida molto tirata, giocata punto a punto, in cui, nel primo set, il n.9 del mondo facendo leva sul solito schema “servizio-dritto” ha messo in difficoltà Nole non concedendogli praticamente nulla ed aggiudicandosi il tie-break. Da par suo il serbo ha alzato il livello nel secondo parziale, riuscendo finalmente a piegare la strenua resistenza del suo avversario e vincendo la frazione (7-5). Nel match tie-break gli errori di uno Djokovic un po’ scarico hanno sorriso al buon Kevin che cosi si è potuto riscattare dopo i Championships. Da considerare i 17 ace messi a segno da Anderson, a sottolineare la grande efficacia in questo fondamentale del sudafricano.

Netta invece la vittoria della coppia Kyrgios/Sock che hanno superato (6-3 6-4) il bulgaro Grigor Dimitrov e il belga David Goffin. L’australiano e lo statunitense sono riusciti a combinare meglio le loro grandi attitudini con il servizio e il dritto al cospetto di due giocatori non così avvezzi al doppio e non in grado di interagire al meglio nei vari momenti della partita da un punto di vista tecnico. La mancanza di intesa si è fatta sentire e la potenza devastante dell’aussie e del giocatore degli States ha riaperto questa sfida affascinante in vista della terza e ultima giornata.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com