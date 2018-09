Tennis, Laver Cup 2018: Europa-Resto del Mondo 7-1. Rimonta di Alexander Zverev, dominio di Roger Federer

Dilaga l’Europa nella prima sessione della seconda giornata della Laver Cup e si assicura di presentarsi in vantaggio all’inizio dell’ultima giornata, anche in caso di doppia sconfitta nella notte italiana: il Vecchio Continente è in vantaggio per 7-1 sul Resto del Mondo dopo le vittorie del tedesco Alexander Zverev, in rimonta sullo statunitense John Isner per 3-6 7-6 (6) [10-7], e dell’elvetico Roger Federer, che domina l’australiano Nick Kyrgios per 6-3 6-2.

Nel primo incontro parte subito forte lo statunitense, che nel primo set ottiene subito il break e sale 3-0, non sfruttando due occasioni per il 4-0. Zverev però non riesce a procurarsi palle per il controbreak e Isner chiude in scioltezza per 6-3. Nella seconda partita dominio del servizio, non ci sono palle break e si va al tie break: il primo ad allungare è lo statunitense, che vince il quinto punto, in risposta, e sale fino al 5-2. Zverev recupera il minibreak nel decimo scambio, tornando sul 5-5, e poi annulla un match point sul 5-6 col servizio a disposizione. Il tedesco va al set point sul 7-6 e porta a casa la partita per 8-6. Nel match tiebreak parte fortissimo Zverev che sale 4-0, poi Inser prova al rimonta, recuperando da 3-7 a 6-7, ma la mano di Zverev non trema al servizio ed il tedesco sale al triplo match point sul 9-6. Basta il secondo, Isner capitola 7-10, l’Europa va sul 5-1.

Nel secondo incontro la prima partita si decide nel quarto game, quando l’elvetico in risposta si porta 0-40, riuscendo a salire 3-1 alla seconda occasione. Federer non concede a Kyrgios nessuna opportunità per il controbreak e chiude 6-3. Nel secondo set le cose si mettono subito male per l’australiano, che perde il servizio in apertura a 0. Federer è solidissimo al servizio, al contrario Kyrgios cede la battuta ai vantaggi del quinto gioco, e così l’elvetico vola sul 4-1 pesante. Anche in questo parziale Federer non concede nessuna palla break all’avversario e così può chiudere 6-2 portando nel forziere dell’Europa altri due punti, per il 7-1 complessivo maturato finora.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it