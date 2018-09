Tennis, Laver Cup 2018: Europa-Resto del Mondo 3-1, il Vecchio Continente avanti nella prima giornata, Djokovic/Federer sconfitti però nel doppio

Nella splendida cornice dello United Center di Chicago, solitamente casa della franchigia NBA dei Chicago Bulls e dei Blackhawks (la squadra di hockey), la prima giornata della Laver Cup 2018 di tennis è andata in archivio. Dopo che nella serata italiana l’Europa si era portata a casa i primi due punti grazie alle vittorie di Grigor Dimitrov e di Kyle Edmund, in nottata è stata la volta del belga David Goffin contrapposto all’argentino Diego Schwartzman e del doppio inedito Roger Federer/Novak Djokovic contro Kevin Anderson/Jack Sock.

Ebbene, nel terzo match di questo day-1, Goffin ha avuto la meglio con lo score di 6-4 4-6 11-9 al termine di un incontro molto equilibrato che ha messo a confronto due giocatori molto simili per le loro qualità. L’ha spuntata il n.11 del mondo, forte di una maggior efficienza con la prima di servizio (68% dei punti ottenuti) e soprattutto in grado di essere in partita, concentrato, nel match-tie-break finale in cui ogni punto ha un peso decisivo. La regolarità dell’argentino è un po’ sfumata nella terza frazione, dopo essere stata un’arma letale nella seconda.

Grande equilibrio anche nell’incontro di doppio citato in cui i due grandi rivali si sono ritrovati per la prima volta insieme nella stessa metà campo. Il risultato non ha finale non ha sorriso al serbo e allo svizzero che si sono dovuti piegare ad Anderson/Sock (6-7 (5) 6-3 10-6) dopo una lotta estenuante in cui la maggior potenza del sudafricano e dell’americano ha finito per fare la differenza. Nel primo set si gioca punto a punto e nel tie-break sono Nole e Roger a prevalere per via di alcuni errori evidenti dei rivali. Nel secondo parziale, la mancanza di intesa del duo rossocrociato-slavo si vede tutta e la profondità di palla del gigante di Johannesburg e dello statunitense garantisce tanti quindici. Il break arriva inesorabile ed è letale per i due campioni. Si va al match-tie-break e anche qui la bilancia pesa in favore di Kevin e di Jack che vincono con merito 10-6.

Con questi risultati il Vecchio Continente è in vantaggio 3-1 sul Resto del Mondo al termine del giorno d’apertura.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com