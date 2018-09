Tennis, Laver Cup 2018: a Dimitrov ed Edmund i primi due singolari, Europa avanti 2-0. Stanotte Federer/Djokovic insieme in doppio

La seconda edizione della Laver Cup, il torneo-esibizione tra sei giocatori europei e sei del resto del mondo che quest’anno si svolge allo United Center di Chicago, inizia con un doppio sorriso dell’Europa. Grigor Dimitrov e Kyle Edmund hanno vinto i loro singolari, battendo rispettivamente Frances Tiafoe e Jack Sock. In questo primo giorno, le vittorie valgono un singolo punto, perciò l’Europa è avanti per 2-0 dopo la prima sessione.

Dimitrov non ha quasi mai avuto problemi nel suo match contro Tiafoe: il bulgaro ha vinto in maniera molto rapida il primo set, in cui ha tolto il servizio all’avversario nel secondo e nel sesto gioco. Più lottato il secondo set, con il numero 7 del mondo che annulla una palla break sul 3-2 per l’americano, che perde la battuta nel gioco successivo. Questo è il primo di una serie di tre break a 30, che portano alla fine Dimitrov a servire per il match, chiudendo a zero il decimo e decisivo game: il punteggio finale è di 6-1 6-4.

Nella seconda partita, Edmund e Sock si danno molta più battaglia, sotto gli attenti occhi di Bjorn Borg da una parte e John McEnroe dall’altra: due capitani d’eccezione per una sfida particolare, nel nome dell’unico uomo in grado di vincere per due volte tutti e quattro i tornei dello Slam nello stesso anno. Un unico break decide il primo set, ed è quello che serve al britannico per issarsi sul 6-4. Sock non si scompone, annulla una palla break nel sesto gioco ed è lui stesso a sfruttare la seconda che gli capita nel set per vincerlo 7-5 e portare la sfida al super tie-break. Qui Edmund semplicemente gioca meglio, allunga subito fino all’8-3 e poi chiude senza particolari problemi, fissando il punteggio finale sul 6-4 5-7 10-6.

Il programma della seconda sessione, che avrà luogo stanotte, prevede un incontro di singolare, tra il belga David Goffin e l’argentino Diego Schwartzman, e uno di doppio, e che doppio: saranno per la prima volta insieme Roger Federer e Novak Djokovic, opposti a Kevin Anderson e ancora Jack Sock, quest’ultimo diventato campione Slam della specialità assieme a Mike Bryan.













Credits: lev radin / Shutterstock