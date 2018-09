Tennis, Coppa Davis 2018: Croazia-Stati Uniti 3-2. Borna Coric porta in paradiso i balcanici

Si spegne sul più bello la rimonta degli Stati Uniti ai danni della Croazia nella seconda semifinale di Coppa Davis: la formazione balcanica arriva ad un set dalla sconfitta, poi esce vincitrice da una tre giorni di sfida estenuante. Oggi Sam Querrey batte Marin Cilic per 6-7 (2) 7-6 (6) 6-3 6-4 in tre ore ed un quarto, poi Borna Coric spinge i croati in finale rimontando e superando Frances Tiafoe per 6-7 (0) 6-1 6-7 (11) 6-1 6-3 dopo quattro ore e dieci minuti di battaglia. Risultato finale: Croazia-Stati Uniti 3-2.

Nel primo incontro Sam Querrey rimonta e batte Marin Cilic, in un match che vede la chiave di volta nel tie break del secondo set, consegnando il punto del 2-2 agli Stati Uniti. Nel primo set dopo l’iniziale break e controbreak, la partita scivola verso il tie break: dominio di Cilic, che vola 5-0 e chiude comodamente 7-2. Nella seconda frazione Cilic trova il break nel terzo game, ma ancora una volta concede il controbreak, stavolta nell’ottavo gioco, e si va ancora una volta al tie break. Il copione sembra lo stesso del primo set, ma Cilic, avanti 6-1 si blocca e Querrey infila sette punti chiudendo 8-6. Cambia il match: lo statunitense diventa solido al servizio, mentre per il croato si spegne la luce. Nel terzo set Querrey strappa il servizio all’avversario nel quinto gioco e poi chiude 6-3 con un nuovo break nel nono. Nella quarta partita il nordamericano ha il vantaggio di servire per primo e, in un parziale in cui il servizio domina, Cilic deve inseguire. In nove giochi in risposta vengono vinti cinque punti (quattro dal croato, uno dallo statunitense), poi magicamente Querrey avanti 5-4 si porta in risposta sul 15-40 e chiude al secondo match point.

Nella sfida decisiva Borna Coric rimonta e supera Frances Tiafoe in un match pieno di ribaltamenti di fronte, spingendo la Croazia in finale contro la Francia. Nel primo set il croato va sotto 1-3, poi trova il controbreak e si riporta 3-4, completando l’aggancio sul 4-4. Senza altre palle break concesse, si arriva al tie break, dominato dallo statunitense, che vince 7-0. Tiafoe sparisce dal campo nella partita seguente, e Coric, con un parziale di 23 punti a 4, vola rapidamente 5-0 prima di chiudere 6-1. Il terzo set sembra seguire lo stesso canovaccio del secondo, con il croato che mette a segno un altro parziale di 21 punti a 4 e sale subito 4-0. Sul 5-1 la chiusura appare una formalità, ma Tiafoe si ridesta dal torpore e mette a segno un filotto di cinque giochi, salendo 6-5. Coric non crolla e si va al tie break: a lungo si va avanti punto a punto, ma la spunta Tiafoe per 13-11. Nuovo black-out per lo statunitense nel quarto parziale ed il croato dall’1-1 chiude 6-1 inanellando cinque game di fila. Nella partita decisiva Coric offre due break point all’avversario, ma si salva aggrappandosi al servizio e poi dilaga, trovando il break prima nel quinto gioco, poi ancora nel nono game, quando chiude 6-3 e porta i compagni in finale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Borna Coric

roberto.santangelo@oasport.it