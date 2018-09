Tennis, ATP San Pietroburgo 2018: subito fuori in doppio Daniele Bracciali e Marco Cecchinato

Dura 44 minuti il torneo ATP di San Pietroburgo nel doppio maschile per Daniele Bracciali e Marco Cecchinato, superati al primo turno del torneo russo con un nettissimo 6-2 6-0 dalla coppia tutta tedesca composta da Philipp Petzschner e Tim Puetz, in tabellone con il ranking protetto.

Nel primo set c’è partita fino al 2-2: i tedeschi trovano il primo break nel quinto gioco e poi un secondo nel corso del settimo. In compenso Bracciali e Cecchinato in quattro turni alla risposta ottengono appena due punti, entrambi nel quarto gioco, e dunque non hanno alcuna occasione di rientrare. I tedeschi chiudono 6-2 in 23 minuti.

Nella seconda partita non c’è storia, con i teutonici che scappano via, trovando subito il break a 30 e poi non concedendo nulla al servizio. Gli italiani si disuniscono e la battuta viene ceduta anche nel terzo game, stavolta a 15, mentre gli azzurri in tre turni in risposta raggranellano appena tre punti. La partita finisce presto, il 6-0 matura in soli 21 minuti.

Gli azzurri vincono appena cinque punti in sette turni alla risposta, mentre perdono gli ultimi undici giochi consecutivi, cedendo per cinque volte di fila il servizio. Impietoso il dato dei punti totali vinti, con i tedeschi che ne portanp a casa più del doppio degli italiani: 49-24 il dato finale.













Foto: Claudio Bosco Livephotosport

