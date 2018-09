Tennis, ATP San Pietroburgo 2018: Matteo Berrettini supera all’esordio lo spagnolo Garcia-Lopez

Buona la prima per Matteo Berrettini nel torneo ATP di San Pietroburgo. All’esordio nel torneo azzurro il tennista romano ha sconfitto lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 della classifica, in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore ed un minuto di gioco.

Un primo set molto equilibrato, dove è il servizio a dominare. Berrettini difende una palla break nel quarto gioco e poi non concede nulla all’avversario. Si va di conseguenza al tiebreak: Garcia-Lopez va avanti 5-3, ma l’azzurro rimonta e vince i successivi quattro punti, imponendosi per 7-5 e conquistando la prima frazione.

Nonostante il set vinto, il romano comincia male il secondo set. Subito break in apertura di Garcia-Lopez e poi lo spagnolo strappa ancora il servizio all’azzurro nel quinto gioco, conquistando poi il set per 6-2. Nel terzo il copione si ribalta, perché è Berrettini a portarsi avanti di un break sul 2-0 ed è un vantaggio che il numero 62 del mondo mantiene fino alla fine, chiudendo per 6-3.

Al prossimo turno Berrettini affronterà il vincente del match tra il canadese Denis Shapovalov, settima testa di serie, e lo spagnolo Menendez. Nel torneo sono presenti altri tre azzurri: Fabio Fognini e Marco Cecchinato sono già al secondo turno, visto che sono numero 2 e 3 del seeding, mentre Luca Vanni, proveniente dalle qualificazioni, affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: twitter federtennis