Tennis, ATP San Pietroburgo 2018: Marco Cecchinato vince un pazzo incontro con Lucas Lacko e va ai quarti

Marco Cecchinato approda ai quarti di finale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo l’azzurro batte lo slovacco Lukas Lacko per 7-5 7-6 (6) in un’ora e 37 minuti di gioco, al termine di un incontro pazzo, ed ora attende il vincente dello scontro tra il russo Mikhail Youzhny e lo spagnolo Roberto Bautista, testa di serie numero 5.

Nel primo set il primo ad andare in difficoltà è proprio l’azzurro, che nel terzo game cede la battuta e fa scappare via lo slovacco. che conferma lo strappo e sale 3-1. Lacko tiene bene fino al 4-3, poi nell’ottavo gioco il suo servizio inizia a scricchiolare e così concede all’azzurro due palle per il controbreak sul 15-40. Lo slovacco però infila quattro punti e sale 5-3. Sul 5-4 Lacko serve per il set ma si ritrova ancora sotto 15-40: annulla altre due palle break e si porta a due punti dalla partita. Cecchinato stavolta si procura una terza opportunità e la sfrutta, andando sul 5-5. Nell’undicesimo gioco arriva il sorpasso dell’italiano,che nel game seguente si procura un triplo set point, ma Lacko risale da 0-40. Il game si allunga e servono ben 14 punti e sei set point a Cecchinato per chiudere 7-5 in 49 minuti.

Nella seconda partita il primo a scappare è proprio l’azzurro, che nel quarto gioco ottiene il break e si porta 3-1, prima di salire addirittura sul 4-1 non pesante. Lacko non si disunisce, trova il controbreak nel settimo gioco e, dopo aver annullato due set point, si riporta sul 4-4. La partita scivola via verso il tie break, in cui lo slovacco inizia col botto e sale 5-0 con tre minibreak, avendo addirittura i due servizi a disposizione per chiudere 7-0. Lo slovacco ottiene un solo punto in battuta e si porta 6-1 procurandosi cinque set point. Quel che accade è incredibile: il siciliano tiene i due servizi e risale 3-6, poi vince entrambi i punti in risposta portandosi 5-6 ed infine ricuce lo strappo, cambiando campo sul 6-6. L’azzurro ottiene un altro punto al servizio e si procura il match point sul 7-6, chiudendo immediatamente la contesa sull’8-6, dopo aver inanellato sette punti, in 48 minuti di gioco.

Identico tra i due giocatori il computo ace-doppi falli (11-2), poche prime in campo per entrambi i contendenti (61% per Cecchinato, 57% per Lacko), ma l’azzurro ha ottenuto l’84% di punti con la prima, ed il 44% sulla seconda. Ben 14 le palle break concesse dallo slovacco, bravo comunque a salvarne 11. Conto dei punti totali: 82-74 per Cecchinato.













Foto: Claudio Bosco Livephotosport

