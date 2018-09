Tennis, ATP San Pietroburgo 2018: Marco Cecchinato si arrende nei quarti di finale allo spagnolo Bautista Agut

Si ferma nei quarti di finale il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP di San Pietroburgo. Il siciliano è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 26 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e ventotto minuti di gioco.

Un primo set molto equilibrato e nel quale si va solo due volte ai vantaggi nei primi nove game. Nel decimo gioco Cecchinato ha due break point (anche set point), ma in entrambe le occasioni sbaglia la risposta con il dritto. Bautista si salva e riesce a mantenere la parità. Si va al tiebreak, con Cecchinato che parte malissimo e commette subito tre errori. Purtroppo il momento negativo dell’azzurro prosegue e addirittura lo spagnolo chiude per 7-0 il parziale e vince il primo set.

Un inizio di secondo set molto complicato per Cecchinato, che perde a zero il primo game in risposta e nel secondo deve fronteggiare ben quattro palle break. L’azzurro riesce a cancellarle tutte e pareggia i conti. L’inerzia della partita è comunque tutta a favore di Bautista che vince i successivi otto punti e strappa il servizio a zero all’azzurro, salendo poi 4-1. Cecchinato annulla due break point nel sesto game, ma Bautista non concede nulla e alla fine chiude per 6-3, qualificandosi per la semifinale.













Foto: Claudio Bosco Livephotosport