Tennis, ATP Chengdu 2018: Matteo Berrettini lotta ma cede in tre set a Matthew Ebden. L’azzurro ko agli ottavi di finale

Ci ha provato il nostro Matteo Berrettini, impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Chengdu (Cina), ma dopo una lunga battaglia ha dovuto alzare bandiera bianca. L’azzurro è stato sconfitto dall’australiano Matthew Ebden, n.47 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (3) in 2 ore e 3 minuti di partita. Un match, come detto, molto lottato in cui il giovane tennista romano è stato capace di rimettere in piedi la partita, dovendo però poi cedere nel terzo parziale al tie-break. Aussie che si qualifica ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra il nostro Fabio Fognini (testa di serie n.1 del torneo) e il belga Ruben Bemelmans (n.114 del ranking).

Nel primo set Berrettini fatica a trovare il ritmo del proprio gioco. Tanti errori e poca prontezza neglI spostamenti laterali danno modo ad Ebden di condurre le danze, sfiorando il break nel quarto game e concretizzando la chance nel sesto. Matteo prova a rispondere nel gioco successivo ma il tennista oceanico, sfruttando ben 3 ace in questa frazione e un’ottima percentuale di punti con la seconda di servizio (il 71%), annulla il break point. Sul punteggio di 6-3, dunque, il n.47 ATP si aggiudica il parziale.

Nel secondo set il 22enne di Roma alza il livello del suo tennis e soprattutto l’incidenza della propria battuta inizia a farsi sentire. I 5 ace della frazione e l’82% dei quindici ottenuti con la prima in battuta conferiscono all’azzurro grande che sicurezza. Berrettini migliora anche la propria efficacia in risposta, trovando maggiore profondità con il dritto. Arriva così il break dell’ottavo gioco e la conquista del parziale sul 6-3.

Si va al terzo set ed entrambi rasentano la perfezione in battuta. La frazione è dominata, infatti, da questo fondamentale e l’epilogo al tie-break appare quasi scontato. Purtroppo per Matteo qualche errore di troppo favorisce Ebden e l’australiano può scappare, chiudendo la pratica sul 7-3.













Foto: livephotosport