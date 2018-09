Tennis, ATP Chengdu 2018: Fabio Fognini ai quarti di finale, sconfitto il belga Bemelmans

Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Chengdu. Il ligure, testa di serie numero uno, ha sconfitto in due set il belga Ruben Bemelmans, numero 114 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco.

Un ottimo inizio di partita per il nativo di Arma di Taggia, che riesce a strappare il servizio al belga nel terzo game. Un break decisivo, perché Fognini non concede nulla e tiene facilmente la battuta. Bemelmans riesce a difendere un’altra palla break nel nono gioco, ma nel game successivo è costretto a cedere per 6-4 nella prima frazione.

Fognini parte meglio anche nel secondo set con il break nel terzo game. L’azzurro va avanti 2-1, ma si fa rimontare dal belga, che nel sesto game alla terza palla break riesce a pareggiare i conti. I due tennisti tengono i loro turni di servizio e si va di conseguenza al tiebreak: Fognini scappa subito sul 5-0 e poi chiude agevolmente per 7-2.

Nei quarti Fognini affronterà l’australiano Matthew Ebden, numero 47 Atp e che ha sconfitto Matteo Berrettini in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 7-6.













Foto: lev radin/Shutterstock.com