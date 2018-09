Tennis, ATP 250 Shenzhen: Andreas Seppi sconfitto all’esordio da Albert Ramos-Vinolas dopo aver avuto due match point

Esce subito sconfitto dal torneo di Shenzhen Andreas Seppi: l’azzurro è stato battuto, non senza rimpianti, dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Il punteggio finale dell’incontro di primo turno del 250 cinese è di 6-7(5) 7-6(7) 6-3 in favore dell’iberico, che ha salvato due palle del match toccate in sorte all’italiano. L’unico altro precedente tra i due a livello ATP l’aveva vinto Seppi a Monaco nel 2014 (in verità ne esiste anche un altro, vinto in tre set da Ramos nelle qualificazioni di Parigi-Bercy nel 2010, che però l’ATP non conteggia in via ufficiale pur avendone conoscenza).

Il primo set Seppi lo comincia bene, con sette punti di fila e break al terzo tentativo. Ramos, però, risponde immediatamente col controbreak, e fino al 5 pari non succede più praticamente nulla di rilevante. Nell’undicesimo gioco lo spagnolo ha una palla per andare a servire per il set, ma la spreca: il tie-break è inevitabile. Il mancino iberico scatta meglio salendo sullo 0-3, ma a quel punto Seppi infila sei punti consecutivi e poi chiude per 7 punti a 5.

Nella seconda partita, l’altoatesino parte subito male, perdendo il servizio a 30 nel secondo gioco. Ramos, nel quarto gioco, manca due possibilità del 4-0, venendo rimontato poco dopo da Seppi, che si riprende il break così come l’aveva perduto, a 30. L’azzurro ha più volte l’occasione di chiudere la partita: sul 5 pari ha una palla break, mentre nel tie-break ha due match point, uno sul 6-5 e uno sul 7-6 (sulla propria battuta). A spuntarla è però l’ex numero 17 del mondo, per 9-7.

L’inizio del terzo set si trasforma in un’autentica battaglia, con tre palle break per lo spagnolo e una per l’italiano nei primi due game: alla fine è Ramos a prendere il largo nel quinto gioco, al settimo tentativo complessivo di togliere la battuta all’azzurro. A quel punto, la partita prende una piega decisa, e lo spagnolo la risolve alla prima palla che ha per terminarla, guadagnandosi così il diritto di affrontare il bosniaco Damir Dzumhur al secondo turno.













