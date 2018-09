Tennis, ATP 250 Chengdu: Matteo Berrettini supera agevolmente Gunneswaran in due set e approda al secondo turno

Come era nelle previsioni, Matteo Berrettini si è imposto senza particolari problemi nel primo turno del torneo ATP 250 di Chengdu. Il romano, opposto all’indiano Prajnesh Gunneswaran, ha vinto col punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e un quarto di gioco, senza mai realmente soffrire l’avversario e mostrando superiorità in tutte le voci statistiche. Al secondo turno, per lui, ci sarà l’australiano Matthew Ebden, con il quale non ha mai incrociato i propri destini. In ballo c’è un potenziale quarto di finale con Fognini (che però dovrà a sua volta battere Ruben Bemelmans domani).

Berrettini parte subito molto forte, togliendo la battuta a Gunneswaran alla terza palla break nel secondo game, per poi farlo ancora nel quarto, stavolta a 15. L’indiano riesce subito a recuperare uno dei due servizi, ma sul 4-2 e 5-3 l’azzurro diventa inavvicinabile quando inizia il gioco e si porta a casa il set per 6-3.

La musica non cambia di molto nel secondo set: è nel terzo game che il numero 60 del mondo se ne va, sfruttando l’unica palla break concessagli da Gunneswaran. Il nostro non concede più opportunità al suo avversario, lasciandolo arrivare al massimo a 30 sui propri turni di battuta. Sul 5-3 arriva il primo match point, cancellato dall’indiano, che però non può nulla pochi minuti dopo, quando è Berrettini a servire e a portarsi a casa il definitivo 6-4 ed il primo successo in questo torneo.













