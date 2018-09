Taekwondo, Grand Prix Taoyuan 2018: Vito Dell’Aquila sfiora il podio nei -58 kg, sorteggio sfortunato per Antonio Flecca

Vito Dell’Aquila ad un passo dal podio nel Grand Prix di Taoyuan 2018, torneo di categoria G-4 a cui partecipano i primi 32 al mondo in ogni singola categoria, a caccia di punti pesanti per il ranking mondiale.

L’azzurro ha prevalso nettamente nel primo incontro della categoria -58 kg, battendo 30-3 il moldavo Vadim Dimitrov, per poi superare agli ottavi di finale il thailandese Ramnarong Saekwaiharee al termine di un match scorbutico, in cui il fuoriclasse italiano si è imposto per 47-30.

Dell’Aquila, però, ha pagato a caro prezzo lo sforzo compiuto contro l’atleta asiatico e si è arreso ai quarti di finale al cospetto dello spagnolo Jesus Tortosa Cabrera, che ha battuto 24-13 l’azzurro, giunto ad un passo dalle semifinali che gli avrebbero garantito un posto sul podio, il secondo di fila dopo il terzo posto storico nel Grand Prix di Mosca.

Nella stessa categoria, inoltre, Antonio Flecca è stato penalizzato dal sorteggio ed è incappato nella sconfitta al primo turno contro il fortissimo iraniano Seighalani, che ha avuto la meglio per 17-10 fiaccando la strenua resistenza del portacolori azzurro.

L’Italia, dunque, resta ancora all’asciutto di podi dopo le sconfitte di ieri per Daniela Rotolo e Cristina Rizzelli nella categoria -67 kg. Le ultime speranze sono riposte in Roberto Botta (-80 kg) e Matteo Milani (+80 kg), che proveranno ad avanzare nel torneo e a salire sul podio.













