LIVE Equitazione, World Equestrian Games 2018 in DIRETTA: salto ostacoli, Italia per la rimonta che vale il pass per Tokyo

Buon pomeriggio e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di equitazione a Tryon (USA). Dopo le emozioni della giornata di ieri, che ha visto l’Italia piuttosto in difficoltà sia per la prova individuale (eccetto un superbo De Luca) sia per quella a squadre, prosegue la rincorsa verso le medaglie con la seconda sessione di gara, in programma oggi, giovedì 20 settembre, e propedeutica alle finali che andranno in scena rispettivamente venerdì 21 (gara a squadre) e domenica 23 settembre (gara individuale). Dopo l’infortunio di Chalou, destriero di Emanuele Gaudiano, l’Italia è rimasta con soli tre binomi. Lorenzo De Luca, Luca Marziani e Piergiorgio Bucci, pertanto, non possono commettere errori in una giornata che determinerà anche le prime eliminazioni e sarà fondamentale per determinare i punteggi con cui le varie squadre si presenteranno all’appuntamento di domani, che assegnerà le medaglie iridate e soprattutto il pass olimpico alle prime 6 squadre della classifica finale. Le speranze di qualificazione per i colori azzurri sono ancora vive, ma occorrerà una prova di grande precisione per evitare di accumulare ulteriori penalità e presentarsi al rush finale con prospettive importanti. Seguite con noi, a partire dalle ore 15.00, le emozioni del salto ostacoli ai Mondiali 2018 minuto per minuto attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













15.47 Anche l’olandese Frank Schuttert non riesce a brillare, 12 penalità e totale di 16.65.

15.44 Riepiloghiamo la classifica: al comando il tedesco Simone Blum con 2.47 (unico percorso netto di giornata), alle sue spalle lo statunitense Devin Ryan (7.64) e il belga Nicola Philippaerts (10.24). In questo primo gruppo non ci sono italiani.

15.35 Lo statunitense Devin Ryan con quattro penalità (7.64).

15.26 Arriva il primo netto di giornata. Lo firma Simone Blum per la Germania, totale di 2.47.

15.20 Il libanese Emile Karim Fares prova a difendersi, 17 penalità e totale di 25.27. Ora Erynn Ballard per il Canada, parte da 3.40.

15.17 Dieci minuti per Meech che sale a un totale di 14.73, percorso davvero molto difficile a Tryon!

15.12 Disastroso 38 di Masui, vediamo ora come si comporta il neozelandese Daniel Meech che riparte da 4.73.

15.08 Arrivano nove penalità per Sweetnam, 10.93 di totale e dunque alle spalle di Philippaerts. Ora il giapponese Toshiki Masui che iera era stato disastroso (45.15).

15.06 Otto penalità anche per il belga che ora ha un complessivo 10.24. Che il percorso sia selettivo? Tocca all’irlandese Sweetnam che riparte da 1.93.

15.05 Il prossimo a gareggia è il belga Nicola Philippaerts che riparte da 2.24.

15.04 Addirittura 18 penalità per Tuganov che sale a quota 24 dopo due round (aveva accumulato 5.88 nello speed).

15.01 Il primo a partire è il russo Vladimir Tuganov, non ci sono italiani nel primo gruppo di 21 atleti.

15.00 INIZIA LA GARA.

14.58 Ormai è tutto pronto a Tryon, due minuti e si parte.

14.56 L’Italia è purtroppo 17^ dopo la prima giornata e tra l’altro oggi saremo in gara solo con tre binomi visto che Chalou, destriero di Emanuele Gaudiano, si è infortunato. Lorenzo De Luca, Luca Marziani e Piergiorgio Bucci cercheranno di riportarci in auge.

14.54 Ricordiamo che le prime dieci squadre accedono alla Finale dove verranno assegnati anche sei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

14.52 Si gareggia a Tryon (USA), oggi si riparte dopo la prova di speed di ieri e si gareggia nel consueto formato che tiene in considerazione soltanto le penalità maturate sul tracciato. Il via della gara alle ore 15.00.

14.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di equitazione, seconda giornata del salto a ostacoli.

mauro.deriso@oasport.it

Foto: GCT