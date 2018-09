Tabellone Coppa Davis 2019, primo turno: tutti gli accoppiamenti. Il programma completo

Definito il tabellone del turno di qualificazione alla fase finale della prossima edizione della Coppa Davis: dodici sfide che andranno in scena tra l’1 ed il 2 febbraio 2019 definiranno le Nazioni che andranno ad aggiungersi a Francia, Croazia, USA e Spagna, semifinaliste dell’edizione 2018, e Argentina e Gran Bretagna, che hanno ricevuto una wild card questa mattina.

Il Belgio andrà in Brasile, mentre la Serbia giocherà in Uzbekistan. L’Australia (dopo sorteggio) ospiterà la Bosnia Erzegovina, mentre l’Italia andrà in India. La Germania ospiterà l’Ungheria, mentre la Svizzera attenderà la visita della Russia. Il Kazakistan attende di conoscere il nome della sua avversaria, e giocherà in casa in caso di confronto inedito.

La Repubblica Ceca ospiterà l’Olanda, mentre la Svezia (dopo sorteggio) andrà a giocare in Colombia. L’Austria attenderà in casa il Cile, mentre il Canada attende di conoscere il nome della sua avversaria, e giocherà in trasferta in caso di confronto inedito. Il Giappone, infine, andrà a giocare in Cina.

La fase finale si giocherà dal 18 al 24 novembre 2019 a Madrid (Spagna) o Lille (Francia), con la capitale iberica favorita.

Di seguito il tabellone completo del turno di qualificazione della Coppa Davis 2019:













Foto: Alessio Marini

roberto.santangelo@oasport.it