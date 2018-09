Superbike, GP Portogallo 2018: risultati e classifica qualifiche. Eugene Laverty in pole davanti a Rea e Melandri. Ottimo 4° Savadori, Davies partirà solo 14°

Il nordirlandese Eugene Laverty ha conquistato la pole position del GP di Portogallo 2018, quartultimo round del Mondiale Superbike. L’alfiere dell’Aprilia ha demolito il record della pista di Portimao con un fantastico 1:40.705 ottenuto al secondo giro del primo run della Super Pole 2, appena sufficiente per precedere il leader del campionato Jonathan Rea di 0.060.

Al terzo posto si è classificato Marco Melandri con la Ducati, distanziato di 0.151 dal miglior tempo, mentre aprirà la seconda fila della griglia di domani l’altro azzurro Lorenzo Savadori. Il pilota dell’Aprilia si è dimostrato velocissimo sin dalla Super Pole 1 e si è confermato tra i primi anche nella sessione decisiva, con un fantastico tempo che lo ha portato a poco meno di due decimi dalla pole. La seconda fila verrà completata dall’olandese Michael Van der Mark, 5° a 0.221, e dal britannico della Kawasaki Tom Sykes, 6° a 0.398.

Pessime notizie in chiave lotta iridata per Chaz Davies, il quale ha dovuto affrontare la Super Pole 1 senza riuscire a qualificarsi per la sessione finale. Il pilota britannico della Ducati, secondo nel Mondiale a 92 punti da Rea, ha fatto registrare il quarto tempo in SP1 e quindi sarà costretto a partire dalla quattordicesima casella della griglia in gara-1.

CLASSIFICA SUPERPOLE – GP PORTOGALLO 2018 – SUPERBIKE

1 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’40.705 6 164,155 307,8

2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.765 0.060 0.060 5 164,057 307,8

3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’40.856 0.151 0.091 4 163,909 307,0

4 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’40.901 0.196 0.045 5 163,836 303,5

5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’40.926 0.221 0.025 6 163,795 308,7

6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.103 0.398 0.177 5 163,509 303,5

7 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1’41.202 0.497 0.099 6 163,349 307,0

8 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’41.213 0.508 0.011 2 163,331 306,1

9 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’41.422 0.717 0.209 6 162,994 306,1

10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.960 1.255 0.538 4 162,134 301,8

11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 1’42.047 1.342 0.087 5 161,996 302,7

12 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’42.709 2.004 0.662 4 160,952 306,1

Foto: Di Cola