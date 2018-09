Softball, Super6 2018: l’Italia si deve accontentare della medaglia d’argento senza giocare

A causa della pioggia caduta imperterrita su Hoofddorp e di un’organizzazione tutt’altro che impeccabile, l’Italia deve rinunciare alla possibilità di giocarsi l’oro nel Super6 2018 di softball. La finale in programma alle 18:00, infatti, non si disputerà. A nulla è valsa l’attesa di un’ora nella speranza di un miglioramento climatico. Davvero un peccato, vista la condizione delle azzurre negli ultimi incontri. Il titolo di campionesse spetta, quindi, alla Repubblica Ceca, in virtù di un girone eliminatorio impeccabile, chiuso con 5 vittorie su 5. Completa il podio, con grandissima sorpresa, la Gran Bretagna, che si è imposta sulla deludente Olanda per 3-2 appena prima che scendesse il diluvio.

Per quanto riguarda i riconoscimenti individuali, i premi di MVP e di miglior lanciatore del torneo non potevano che andare a Veronika Peckova, trascinatrice indiscussa della sua nazionale, capace di tenere le olandesi a 0 punti. Ci consoliamo con il premio di miglior battitrice assegnato alla nostra Amanda Fama, autrice di 1 fuoricampo e 2 tripli. Vi ricordiamo, poi, che domani si disputerà, meteo permettendo, la finale del Super6 di baseball con l’Italia che affronterà l’Olanda in un match da seguire tutto d’un fiato in diretta streaming su baseballsoftball.tv.













