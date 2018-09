Softball, Super6 2018: l’Italia batte 9-1 la Grecia e aspetta Olanda-Repubblica Ceca

Ennessima vittoria, la quarta di fila, per la nazionale italiana di softball nel Super6 2018, dopo la sconfitta all’esordio contro la Repubblica Ceca. Stavolta a farne le spese è stata la Grecia, battuta 9-1 per “manifesta”. La squadra azzurra formalizza, quindi, una vittoria abbastanza scontata sulla carta, per via del livello nettamente inferiore delle avversarie, che concludono il girone eliminatorio con 5 sconfitte su 5.

Si parte subito con il fuoricampo della ristabilita Amanda Fama, alla quale risponde la greca Nyazaka, che, dalla prima base, sfrutta le valide di Marinakis e Chelsea Lysikatos per giungere a casa e pareggiare i conti al termine del primo inning. Nella seconda frazione arrivano altri due punti per le italiane: doppio ancora di Fama che consente a Ilaria Cacciamani e Valeria Bettinsoli di segnare. Dopo un terzo inning inconcludente per entrambe le formazioni, al quarto arriva l’allungo decisivo delle nostre portacolori: con tutte le basi occupate, si presenta la solita Fama alla battuta, che realizza un altro doppio sfruttando un errore del catcher avversario e spingendo a casa Elisa Princic e Bettinsoli, le quali fissano il risultato sul 5-1. Poco dopo tocca a Giulia Longhi battere con tutte le basi occupate e realizzare un inside the park grand slam, che, con lo stesso effetto di un fuoricampo, regala altri 4 punti all’Italia. Ultimo attacco delle greche innocuo, grazie alla buona prestazione della giovane lanciatrice nostrana, Laura Bigatton, che, dopo un inizio in sordina, gestisce molto bene i turni di battuta avversari. Ora non ci resta che attendere il match tra Repubblica Ceca e Olanda per sapere se giocheremo la finale per l’oro o per il bronzo, in programma domani.

Foto: FIBS/K73 Oldmanagency