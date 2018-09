Softball, Super6 2018: l’Italia è in finale! Alle 18:00 la sfida contro la Repubblica Ceca. Fuori l’Olanda!

Risultato clamoroso a Hoofddorp, dove stamane l’Olanda, padrona di casa e favorita alla vittoria finale del Super6 2018 di softball, è stata eliminata dalla Repubblica Ceca con il punteggio di 1-0. A sorridere, oltre alle ceche, sono anche le azzurre che, in virtù della vittoria di mercoledì all’extra-inning contro le olandesi, si giocheranno la finale per l’oro, in programma alle ore 18:00.

Si tratta di un rematch, considerando che le due nazionali si sono sfidate all’esordio, martedì. In quella occasione a spuntarla sono state le nostre avversarie per 3-2, dimostrando grande feeling con i campi olandesi, dove sono imbattute. Sulla carta le nostre ragazze partono favorite, vista la maggiore qualità dei singoli elementi, però c’è da dire che la Repubblica Ceca è una squadra pazza e imprevedibile, capace di battere l’Olanda senza subire punti e di soffrire con formazioni molto meno forti come Russia e Grecia. Si preannuncia, quindi, un incontro con pochi punti a referto e tirato sino all’ultimo inning.

Appuntamento alle 18 per seguire le nostre portacolori nella finale del Super6 2018. La diretta live gratuita è disponibile in streaming sul sito baseballsoftball.tv.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

emilio.ferrante@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS/MG-Oldmanagency