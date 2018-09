Softball, Super6 2018: l’Italia asfalta la Russia 8-0. Finale ad un passo

Un’Italia magnifica si impone in soli 4 tempi e mezzo di gioco contro la Russia nel Super6 2018 di softball. Le azzurre, dopo la doppia vittoria di ieri ai danni di Gran Bretagna e Olanda e quella di oggi, sono ad un passo dalla finale per il primo posto.

Incontro in discesa sin da subito, nonostante il turno di riposo concesso dal manager Enrico Obletter ad Amanda Fama. I primi due punti arrivano al primo inning con il fuoricampo di Erika Piancastelli, con Fabrizia Marrone in prima base. Al secondo si chiude un match, mai realmente iniziato: triplo di Elena Chiesa mandata a punto da Alessandra Rotondo e triplo della solita Piancastelli che regala altri 2 punti, di Susanna Soldi e Fabrizia Marrone, prima di segnare essa stessa su palla mancata, fissando il punteggio sul 6-0. Il settimo punto azzurro arriva al terzo inning con la valida di Chiesa a favorire Chiara Bassi in terza base. L’ultimo sigillo lo pone Fabrizia Marrone, spinta a casa da Giulia Longhi. Prova difensiva sontuosa delle nostre portacolori (solo 2 valide concesse alle russe), con i lanci strabilianti di Greta Cecchetti. Unica nota negativa della sfida l’infortunio in avvio di Laura Vigna.

Alle azzurre, ora, basterà battere la Grecia, ancora a secco di vittorie, domani alle 15:30 e attendere il responso del match tra Repubblica Ceca e Olanda, per scoprire chi tra le due squadre sarà la sfidante al titolo nell’incontro conclusivo di sabato alle 18.

Foto: MG-Oldmanagency