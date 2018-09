Softball, Semifinali Serie A1: Bussolengo e Bollate in finale scudetto. Nei playout Sestese e Parma alla bella

In un giorno si sono già decise le due squadre finaliste della Serie A: la finale di quelle che verranno ribattezzate le Italian Softball Series si disputerà tra Specchiasol Bussolengo e MKF Bollate. Entrambe le formazioni hanno avuto bisogno delle sole prime due partite per superare rispettivamente Caronno e Forlì. Diversa la situazione, invece, nell’incontro di playout: a decidere l’ultima salvezza e la terza retrocessa in A2 sarà la bella, che Sestese e Parma disputeranno domani.

PLAYOFF

Bussolengo-Caronno 2-0

La prima partita si decide per intero nel terzo inning, in cui Bussolengo realizza tutto ciò che serve per il proprio 4-0. Comincia Laura Vigna, che con un triplo manda a casa Marta Gasparotto che era già in prima base. Arriva poi Myers, che tra singolo, base rubata e lancio pazzo si fa strada verso la terza base, mandando a segno prima Vigna e poi sé stessa su singolo di Longhi. Quest’ultima viene a sua volta spinta a casa da uno squeeze di Bortolomai dopo due basi rubate. Nel resto dell’incontro non si registra che una valida in quota Bussolengo. Il secondo match segue il canovaccio del primo, solo che lo Specchiasol vince 5-1 e i quattro punti decisivi li mette a segno nella parte bassa del primo inning. Segnano Myers e Vigna su doppio di Longhi, la quale porta a casa il terzo punto su errore difensivo. L’opera la completa Bortolomai. Caronno riesce a rispondere con una corsa a casa di Salvioni nella seconda ripresa, ma tutto finisce con un RBI di Myers in favore di Gasparotto nella quinta.

Bollate-Forlì 2-0

Chiude la pratica, dopo Bussolengo, anche Bollate: i due successi sono di stretta misura, ma comunque concedono alla dominatrice della stagione regolare l’ingresso in finale. Sono 450 le persone che assistono alla prima gara, che tra parte bassa del terzo inning e parte alta del quarto vede i primi momenti topici: segnano da una parte Fama su doppio di Lara Cecchetti, dall’altra Piancastelli dopo aver spedito in aria un fuoricampo a sinistra. L’1-1 resta tale fino all’ultimo inning, in cui Bollate trova di nuovo il vantaggio (e la fine dell’incontro) con una coraggiosa palla colpita da Bigatton, che con due eliminati trova la forza di superare il diamante e dar modo a Chiodaroli, in terza base, di arrivare fino a casa. Dal 2-1 del primo incontro al 2-0 del secondo il passo è breve: questa volta vanno a segno prima Lara Cecchetti su errore della difesa nel terzo inning e poi Amanda Fama ci mette anche il suo carico in una festa che può iniziare dopo l’ultimo strikeout di Greta Cecchetti.

PLAYOUT

Sestese-Parma 1-1

Servirà la bella per decidere la sfida di Sesto Fiorentino, con Parma che ha vinto la prima partita per 3-0 e la Sestese che ha prevalso per 3-2 nella seconda. Il primo match è stato un assolo lungo un ultimo inning, quello in cui Parma ha segnato tutti i tre punti necessari a vincere con Tagliavini, Bianchi e Slawitz; il secondo, invece, l’ha risolto la Sestese nel quinto inning, che approfitta di tre valide consecutive per raccogliere altrettanti punti da Fabbri per Salvatici, da Baroncini per Cohen e da Martini per Carletti. Parma prova, inutilmente, a recuperare negli ultimi due inning.













