Softball, Intergirone Serie A1: semifinali Bussolengo-Caronno e Bollate-Forlì. Dopo Montegranaro retrocede in A2 anche Nuoro

Finisce, ma non finisce, l’intergirone di Serie A1 di softball. Non finisce nel senso che, per definire la griglia dei playout, c’è bisogno di recuperare una delle partite interrotte per pioggia all’inizio di questa seconda fase del campionato italiano, e cioè quella tra Caronno e Castellana, originariamente prevista per il 1° settembre e rinviata per pioggia. Tale incontro si giocherà il 25 settembre, per dare il tempo a Melany Sheldon di tornare dal Super 6. Per il resto, definiti tutti i verdetti: Bussolengo-Caronno sarà una semifinale, Bollate-Forlì l’altra; in Serie A2 retrocede, dopo Montegranaro, anche Nuoro. Ai playout Parma aspetta una tra Castellana e Sestese.

Bussolengo-Saronno

Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere alla stagione regolare e perciò mandano in campo le giovani. Nella prima gara Bussolengo decide tutto nei primi due inning, trovando ben sei punti nel secondo dopo quello di Collina nel primo. Apre la valanga De Trombetti, che poi la chiude assieme a Cianfriglia: in mezzo ci sono le corse in base di (ancora) Collina, Princic, Soldi, Bortolomai. Saronno reagisce con dignità e pur perdendo riduce le distanze fino al 7-4 con un singolo da due punti di Silvia Gerbella. Meno scoppiettante è la seconda partita, finita 2-0 ancora a favore delle padrone di casa. Il primo punto lo fa segnare Gasparotto su triplo di Nerissa Myers a destra, il secondo è proprio di quest’ultima su singolo di Hyland.

Castellana-Parma

Festa per tutti: per Castellana, che avrà un’occasione per salvarsi, e per Parma, che nonostante la doppia sconfitta riesce a salvarsi. Nella prima sfida, le Thunders tirano fuori un netto ed inequivocabile 10-3: lo strappo arriva praticamente subito, nel primo inning, con Giacometti ed Avanzi spinte a casa da Tarango, che poi segna su errore difensivo ducale. Si resta in equilibrio fino al quinto inning, quando, sul 4-2, si scatena Sara Avanzi con un triplo da 3 RBI: volano a casa Salis, Accordi e Fabian. La stessa Avanzi va poi a segno su battuta in diamante di Giacometti. Il conto viene chiuso poco dopo, anticipando la fine al sesto inning. Il secondo incontro somiglia più che altro a un film: Reverberi firma, nel sesto inning, il vantaggio di Parma, ribadito nel settimo da Gaita. Sembra finita, e invece no: con già un out occorso, Sofia Fabbian, a 18 anni, ricorda a tutti che due Europei Under 19 e Under 22 non si vincono per caso e piazza un devastante triplo: corre Fuenmayor, corre Tarango, corre Giacometti, il tuono di Castellana rimbomba per tutto il Veneto.

Montegranaro-Bollate

Altra situazione in cui nessuna delle due ha più nulla da dare al campionato: una è retrocessa, l’altra già prima. La differenza di valori in campo è immensa e si vede tutta nel primo match: Bollate lo chiude in neanche un’ora, in tre inning, con il punto esclamativo del secondo da ben 10 punti: vanno a segno praticamente tutte, mentre Greta Cecchetti sulla pedana non ha la minima preoccupazione nello 0-16 finale. Più lottato il secondo incontro, con Prantl che riesce a piazzare l’RBI a favore di Badagliacca, ma Bollate è comunque più forte, apre con un fuoricampo di Fama, prosegue con punti di Lara Cecchetti su errore e di Costa su singolo di Buila, finisce con l’1-4 di Bigatton che manda ancora a segno Lara Cecchetti.

Sestese-Nuoro

In Toscana si spera ancora, in Sardegna si mastica amaro: la Serie A1 se ne va per peggior team quality balance rispetto a Parma dopo due battaglie non lontane dalle due ore. Eppure il Banco potrebbe vincerle, o perlomeno portare agli extra inning, entrambe: nella prima, sotto 3-0 dopo una corsa di McFarland su singolo di Salvatici poi a segno per errore difensivo e un punto di Fabbri su lancio pazzo, Petmecky prima segna nel sesto inning e poi, nel settimo, manda a casa Zidda via volata di sacrificio, ma non basta perché è 3-2. Nella seconda, addirittura, le sarde si trovano subito avanti 0-2 con la collaborazione reciproca Petmecky-Moncho, vedendosi però rimontare e superare da una Sestese che si inerpica sulle spalle di McFarland.

Forlì-Caronno

Per Forlì, prima delle semifinali, è finita qui, mentre per Caronno ci sarà ancora il recupero da giocare, influente solo per Castellana. Il primo incontro si risolve in un netto 0-5 ospite, con una buona Michelle Floyd in pedana. Dopo il singolo a destra di Ambrosi che si risolve in un RBI pro Messina a metà partita, Caronno dilaga nell’ultimo inning: doppio di Alicart, errore difensivo e volata di sacrificio di Floyd chiudono il conto. Nella gara numero due le parti si invertono: stavolta è Forlì a piazzare un ancora più perentorio 7-0 con ormai usuale protagonista Erika Piancastelli, non prima però che a prendersi la scena sia Beatrice Ricchi con un fuoricampo da due punti che apre le marcature. Forlì va a segno in quattro dei cinque inning disputati, dopodiché l’incontro viene fermato per manifesta superiorità delle padrone di casa.

Pianoro-Saronno

Ultimo doppio confronto della stagione per entrambe. Nella prima gara si ha un 2-0 per Pianoro tutto frutto di ciò che succede nel primo inning, con singoli di Alisea Minardi e Veronica Casella, mentre Lauren Haeger fornisce una prova da 11 strike-outs e da “no-hit”. Risultato identico, ma a parti invertite, nella seconda partita: Saronno segna nel primo e terzo inning, in un caso con un errore sfruttato da Bettinsoli e nell’altro con Alessandra Rotondo che fa tesoro di un secondo svarione su bunt di sacrificio in prima. PIanoro non ha mai possibilità di rientrare.

CLASSIFICA GIRONE A

1. MKF Bollate 30-2 (.938)

2. Rheavendors Caronno 19-12 (.613)

3. Collecchio Softball 13-19 (.406)

4. Saronno Softball 12-19 (.387)

5. Taurus – Donati Gomme – Old Parma B. S. C. 7-25 (.219)

6. Banco di Sardegna Nuoro Softball 7-25 (.219)

CLASSIFICA GIRONE B

1. Specchiasol Bussolengo 27-5 (.844)

2. Poderi Dal Nespoli SC Forlì 23-9 (.719)

3. Tecnolaser Europa Pianoro 16-16 (.500)

4. ASD Sestese S. C. 15-17 (.469)

5. Metalco Thunders Castellana 14-17 (.452)

6. Guardolificio Diomedi Montegranaro 7-24 (.226)

Caronno, Saronno, Castellana e Montegranaro una partita in meno. Come da disposizioni FIBS, Saronno e Montegranaro non recupereranno il loro match perché ininfluente per la classifica, mentre lo recupereranno Caronno e Castellana in data 25 settembre.

PLAYOFF – Bollate-Forlì, Bussolengo-Caronno (gara1 e gara2 il 29 settembre, ev. gara3 il 30 settembre)

PLAYOUT – Parma-Sestese o Castellana

RETROCESSE – Nuoro e Montegranaro













Credits: FIBS / K73 – Oldmanagency