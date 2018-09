Softball, Intergirone Serie A1: Forlì si prende un posto nei playoff, Caronno a rischio assalto di Collecchio

La terza delle sei giornate dell’intergirone di Serie A1 emette altri importanti verdetti per questa stagione di softball: Forlì ha infatti raggiunto matematicamente un posto nei playoff nel girone A, mentre il girone B vede ancora aperta la battaglia tra Caronno e Collecchio per il secondo posto, con la seconda che dista tre successi (al netto della partita in meno di Caronno) dalla prima.

Saronno-Bussolengo

Anticipata a mercoledì 5, questa doppia sfida ha rafforzato in modo definitivo il primato di Bussolengo nel girone A. Nel primo incontro, lo 0-2 è firmato da una parte dal doppio di Valeria Bartolomai che manda a casa Longhi nel secondo inning, dall’altra da un errore di Francesca Betti, che spedisce la palla direttamente nel dugout di Bussolengo provocando l’arrivo in base di Ambra Collina: il tutto nella quinta ripresa. Il secondo match finisce con un divario più netto in favore delle venete, ma l’1-5 è soltanto la conseguenza di ciò che è successo nell’ultimo inning, perché fin dal primo aveva guidato Saronno con segnatura di Rotondo. Poi, proprio all’approssimarsi della fine della partita, la tempesta di Bussolengo: a due RBI di Marrone e Brown seguono tre, definitivi punti di Vigna, ancora Brown e Cianfriglia (la quale aveva piazzato il relativo doppio al centro).

Parma-Forlì

Doppia vittoria esterna per le romagnole, che si assicurano secondo posto nel girone A e playoff scudetto. La prima partita è un assolo forlivese: in difesa Ilaria Cacciamani non concede niente, in attacco Piancastelli, Jackson e Aldrete fanno la voce grossa. In particolare, la prima delle citate si esibisce in uno spettacolare fuoricampo nel settimo inning, che poi è quello che lancia Forlì verso il definitivo 0-7. La musica cambia di poco nel secondo incontro: le ospiti trovano la chiave di volta della partita nel quarto inning, quando i numerosi errori di Parma portano tre dei quattro punti avversari (il quarto è un RBI di Ghilardi). Di lì, i tre inning successivi servono solo a fissare il punteggio sul definitivo 1-5.

Pianoro-Bollate

Ancora un doppio successo per Bollate, che continua nella sua marcia in cui soltanto Bussolengo l’ha fermata in un’occasione. Il primo match, però, è soffertissimo e richiede ben quattro extra inning: i sette regolamentari si erano chiusi sul 3-3 con Bollate a mettere a segno tutti i punti nel primo, con Lara Cecchetti, Juarez e Parisi. Lentamente, ma inesorabilmente, le padrone di casa rientrano con Giannini e Brandi nella terza ripresa e ancora con Giannini nella quarta. Un punto a testa di Cecchetti e Castraberti allunga ancora la contesa nel nono inning, ma all’undicesimo chiudono tutto Alice Parisi e Chelsea Goodacre per il definitivo 4-6: sono passate oltre due ore e mezza. L’incontro successivo, con Sarah Pauly a lanciare, vede Bollate avere meno patemi, con un netto 0-3 firmato da Fama e Goodacre, con Parisi a coordinare, nella sostanza, il tutto.

Sestese-Caronno

Un successo per parte, ma quello della Sestese è a suo modo più importante perché crea qualche grattacapo a Caronno per la questione playoff. La prima partita è quella buona per le padrone di casa, vincitrici con un gran quarto inning da tre valide e due corse a casa di Flavia Carletti e Teresa Salvatici. Nel secondo match, invece, le cose cambiano: il manager ospite Argenis Blanco spedisce in pedana di lancio Michelle Floyd, il che crea problemi irrisolvibili alla Sestese. Giulia Marocchino, con doppio e successiva corsa a casa, apre le marcature per Caronno, che poi sfrutta un paio di valide, due errori della difesa di casa e Yuruby Alicart: si chiude sullo 0-4.

Collecchio-Montegranaro

La prima delle due sfide termina in anticipo, al sesto inning, quando Collecchio ha già raggiunto l’8-1. Si comincia con Labadini in gran spolvero, aiutata da parecchi svarioni difensivi delle marchigiane. L’altra grande protagonista è Melassi, che apre il parziale definitivo a favore di Collecchio, in grado di chiudere con cinque punti nella sesta e definitiva ripresa. La storia è diversa nella seconda gara, che vede Montegranaro vittoriosa di strettissima misura (1-2). Il vantaggio delle ospiti è concretizzato da un singolo di Bassi nel primo inning e da una corsa a casa di Tittarelli, ancora spinta da Bassi, nel quarto, in cui c’è anche il punto delle padrone di casa firmato da Colonna portata a casa da Tondini. Nei tre inning rimanenti la partita non cambia più e Montegranaro può così festeggiare.

Nuoro-Castellana

Al primo incontro si può allegare il solo status di massacro sportivo, dal momento che le Thunders fanno propria la partita con un incontestabile 0-13 maturato negli inning dal quarto al settimo (in cui Castellana mette a segno ben otto punti). Le ospiti fanno molta più fatica nella seconda gara, in cui soltanto l’extra inning regala loro la vittoria per 1-2 dopo che i primi sette non avevano fatto registrare punto alcuno.

CLASSIFICA GIRONE A

1. MKF Bollate 25-1 (.961)

2. Rheavendors Caronno 16-9 (.640)

3. Collecchio Softball 13-13 (.500)

4. Saronno Softball 8-17 (.320)

5. Banco di Sardegna Nuoro Softball 6-20 (.231)

6. Taurus – Donati Gomme – Old Parma B. S. C. 4-22 (.154)

CLASSIFICA GIRONE B

1. Specchiasol Bussolengo 23-3 (.885)

2. Poderi Dal Nespoli SC Forlì 19-7 (.731)

3. ASD Sestese S.C. 12-14 (.465)

4. Tecnolaser Europa Pianoro 11-15 (.423)

5. Metalco Thunders Castellana 10-15 (.400)

6. Guardolificio Diomedi Montegranaro 7-18 (.280)

Caronno, Saronno, Castellana e Montegranaro una partita in meno













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBS / K73-Oldmanagency