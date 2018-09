Softball, Intergirone Serie A1: clamorosa vittoria di Nuoro su Bussolengo, vola Forlì, Caronno vicina ai playoff

Il secondo weekend dell’intergirone di Serie A1 fa registrare una delle sorprese più grandi dell’intero campionato: Bussolengo perde la sua quarta partita di stagione, ma stavolta a battere le venete è Nuoro, ormai lontanissima dalle ambizioni di alta classifica e che sta pensando a cercare una sempre più vana via diretta per la salvezza. Forlì, una volta conquistato il secondo posto, ha invece deciso di togliere quasi tutte le speranze di playoff a Collecchio: ne beneficia Caronno, che pur sconfitta anch’essa due volte può dirsi quasi certa di essere seconda nel suo girone.

Collecchio-Forlì

Se vi fossero ancora dei dubbi sullo stato di forma della squadra romagnola, questi sono stati cancellati nella trasferta a 15 chilometri da Parma. Nella prima partita Forlì se ne va nel giro di tre inning tra il secondo e il quarto, in cui fanno la differenza sia i doppi di Beatrice Ricchi che i tre errori della difesa di casa, senza dimenticare i due RBI di Piancastelli: il tutto causa il termine anticipato della partita, sullo 0-7, due inning prima del dovuto. Il secondo incontro viene invece completato, con Collecchio che tiene finché può, ma inizia a cedere nella quinta ripresa (due RBI di Piancastelli ed errore), crollando infine nell’ultima sempre sotto i colpi della modenese e di un fuoricampo da due punti di Ricchi: 1-9.

Sestese-Bollate

Anche a primo posto ormai assicurato da tempo, Bollate non smette di vincere. Le ospiti, però, nella prima gara faticano molto prima di segnare, riuscendoci al quinto inning con RBI di Perricelli e doppio di Fama per far segnare Lara Buila. Di Juarez è il punto che, nella sesta ripresa, fissa il risultato sullo 0-3. Diversa è la falsariga del secondo match, con Amanda Fama subito a segno con un fuoricampo, seguito nell’inning successivo da un errore della Sestese che manda a segno Buila. Perricelli e Fama, poco più tardi, portano il punteggio sullo 0-4 che sarà poi quello finale.

Pianoro-Caronno

Se Collecchio piange, Caronno non ride: anche se la doppia sconfitta a Pianoro non pregiudica i playoff, impedisce di poter festeggiare già fin d’ora. Nella prima gara, Haeger e Ronchetti concedono appena tre valide sul monte di lancio casalingo, mentre sul fronte offensivo la danza comincia con punti di Trevisan e Oliveti nel terzo inning, prosegue con Giannini e Brandi nel quinto e termina con Mengoli e ancora Giannini nel sesto: 6-0. Il secondo incontro è invece molto più lottato, con uno 0-0 condito di basi riempite nei primi quattro inning. Dopo uno scambio di favori tra Ronchetti e Alicart, si decide tutto nella parte bassa dell’ultimo inning: è Brandi a battere la valida che consente a Giannini di firmare il 2-1 che fa gioire i presenti.

Saronno-Castellana

Doppia vittoria per Saronno, che si assicura in modo pressoché certo il quarto posto. Nel primo match entrambe le squadre alternano tre lanciatrici sulla pedana, ma è Saronno a guidare la contesa con corse a casa di Pellegrino e Lai nel secondo inning e di Motta e Nicolini nel quarto. Cumero e Giacometti sfruttano l’uscita di Nicolini per battere due RBI contro Boughton, ma quando torna la nazionale azzurra le padrone di casa non hanno più problemi. Si conclude invece al sesto inning la seconda sfida: le Thunders impensieriscono Saronno solo all’inizio, col punto di Tarango nel primo inning, dopodiché c’è l’assolo casalingo. Lozada, Motta, Alice Nicolini e Betti sono le principali autrici del 9-2 che interrompe anticipatamente la contesa.

Parma-Montegranaro

In terra emiliana si fa festa, con un doppio successo che avvicina una possibile salvezza. Il primo match è scoppiettante: passa subito in vantaggio Montegranaro con RBI di Tittarelli per corsa di Prantl, ma Migliorini trova il pari per le padrone di casa un inning dopo. Parma scatena una tempesta tra quarto e quinto inning: la apre un triplo di Migliorini che porta a casa Kincannon, poi al resto pensano Edwards e Ghillani per i quattro punti del 5-1. Chiudono la questione Bianchi su lancio pazzo e un errore difensivo ospite; a Montegranaro non resta che tentare un’ultima, disperata rimonta. La difesa di Parma rischia di sciogliersi con tre errori negli ultimi due inning, ma regge e il punteggio finale è di 7-5. La seconda partita è invece decisa da un unico punto, quello che, in mezzo alla sfida Brown-Paulson in pedana di lancio, trova Sara Edwards all’ultimo inning con singolo a basi piene (a casa ci arriva Kincannon).

Nuoro-Bussolengo

L’impronosticabile accade: il Banco di Sardegna gioisce battendo le campionesse d’Europa di Bussolengo per 1-0 nella prima gara. Il risultato è stato fissato nel primo inning e poi difeso con le unghie e con i denti dalle padrone di casa. Le venete, però, si rifanno con gli interessi nella seconda partita, vinta per 0-7 senza aspettare il settimo inning (al quinto si decide infatti che può bastare così).

CLASSIFICA GIRONE A

1. MKF Bollate 27-1 (.964)

2. Rheavendors Caronno 16-11 (.593)

3. Collecchio Softball 13-15 (.464)

4. Saronno Softball 10-17 (.370)

5. Banco di Sardegna Nuoro Softball 7-21 (.250)

6. Taurus – Donati Gomme – Old Parma B. S. C. 6-22 (.214)

CLASSIFICA GIRONE B

1. Specchiasol Bussolengo 24-4 (.857)

2. Poderi Dal Nespoli SC Forlì 21-7 (.750)

3. Tecnolaser Europa Pianoro 13-15 (.464)

4. ASD Sestese S.C. 12-16 (.429)

5. Metalco Thunders Castellana 10-17 (.370)

6. Guardolificio Diomedi Montegranaro 7-20 (.259)

Caronno, Saronno, Castellana e Montegranaro una partita in meno













