Softball, intergirone Serie A1: a un turno dalla fine decise le semifinali playoff, in coda c’è ancora grande battaglia. Montegranaro in A2

Bollate-Forlì, Bussolengo-Caronno: a una giornata dalla fine della fase intergirone di Serie A1, le semifinali dei playoff scudetto sono già definite. Nella strana serie di incroci di giornata, Caronno si è presa l’accesso alle semifinali facendo contemporaneamente retrocedere Montegranaro, unico verdetto già chiaro in coda alla classifica. Nel girone A, Parma e Nuoro si stanno ancora disputando l’accesso ai playout, mentre nel girone B sono in tre a cercare di evitarlo.

Forlì-Bollate

La giornata fa registrare la seconda sconfitta di Bollate in stagione, che arriva nel primo incontro a Forlì. Il successo delle padrone di casa è netto, un 8-0 che arriva a fermare tutto già al quinto inning. La costruzione del vantaggio, nel primo e terzo inning, è in gran parte opera di Jazmyn Jackson, che unisce valide e punti; c’è però anche il contributo delle valide di Ricchi e della corsa del 3-0 firmata Grifagno. Forlì fugge via nella quarta ripresa, in cui si mette in evidenza Aldrete con un doppio da due RBI. Arrivano cinque punti e fine della partita dopo pochi attimi, in poco più di un’ora. Il secondo match è ancora netto, ma a parti invertite, anche se l’equilibrio regna sovrano fin quasi alla fine. Bollate va sull’1-3 con due errori della difesa di casa e poi sull’1-4 con Zambelan che approfitta di un altro svarione avversario. Cacciamani, con un triplo, crea il 3-4 prima della ripresa finale, ma nel settimo inning Bollate, con Carlotta Onofri in pedana, scarica 7 punti su Forlì e chiude il conto.

Castellana-Collecchio

La doppia vittoria delle Thunders costa carissima a Collecchio, che deve abbandonare tutti i sogni di playoff in anticipo. La prima partita la vincono Noemi Giacometti, che è l’unica a realizzare punti nella partita (3-0), e Cheyenne Tarango, autrice di una grande prova sulla pedana di lancio. La seconda gara è molto più tirata e dura due ore e un quarto: comincia, per le ospiti, Moreland su singolo di Mirabella, risponde Avanzo su errore difensivo. Nel terzo inning l’inserimento di Salis in pedana non produce gli effetti sperati per Castellana, con Collecchio che va sull’1-4 grazie a Mirabella, Zavaroni e Tagliavini. Il capovolgimento di fronte, però, arriva pochi minuti dopo, nella ripresa successiva: Tarango porta a punto Avanzi e Sbrissa, poi Fuenmayor trova un fuoricampo da due punti che vale il 5-4, che non cambia più perché la produzione offensiva di ambo le squadre si riduce praticamente a un’unica, vana valida delle ospiti nell’inning finale.

Bussolengo-Parma

Quando una squadra in pericolo affronta una formazione con poco da chiedere (almeno per il momento), la seconda può anche subire. Questo è ciò che è successo a Bussolengo, dove Parma ha trovato un insperato 0-2 nel primo match: Alice Ghillani e Victoria Brown resistono sulla pedana di lancio e nel terzo inning due errori della difesa di casa fanno sì che Edwards e Mazzoni possano volare a segno e regalare alle emiliane una vittoria di capitale importanza nella lotta salvezza. Bussolengo non intende ripetere la brutta esperienza nell’incontro numero due: il quarto inning è quello che spacca la partita. Le venete, già sul 2-0, trovano una volata di sacrificio di Vigna, un singolo da un punto di Sydney Brown e il sesto fuoricampo stagionale di Marta Gasparotto. Finisce 7-0 con un altro singolo di Laura Vigna: Bussolengo è matematicamente al primo posto del girone B.

Sestese-Saronno

Un successo per parte nel doppio match di Sesto Fiorentino. La prima partita è letteralmente dominata da Chelsea Cohen, che concede solo tre valide e inizia ella stessa a muovere il punteggio per le padrone di casa. Saronno commette numerosi errori, che sono alla base del 4-0 finale. Nel secondo incontro, però, tutto si capovolge e finisce in anticipo: dopo tre inning di battaglia tra Boughton e Papucci sulla pedana, Saronno preme improvvisamente l’acceleratore. Nel quarto arrivano quattro punti e cinque valide, nel quinto addirittura otto e sei valide: il risultato inevitabile è l’interruzione precoce della partita, che vede Camilla Pellegrino uscire dal campo come la migliore di tutte, con 2 punti segnati e 2 RBI.

Pianoro-Nuoro

Il Banco di Sardegna perde la doppia sfida in trasferta e adesso si ritrova a dover giocare col cuore in gola l’ultimo impegno di Sesto Fiorentino, visto che dovrà guardare anche ciò che accade in Castellana-Parma. Il primo match è un convincente 3-0 di Pianoro. Lauren Haeger piazza 11 strike-out in pedana, ma in attacco la mattatrice è Eva Trevisan. Sono proprio Trevisan e Haeger a mettere a segno i due punti del 2° inning, mentre a chiudere la partita ci pensa la veterana delle locali, che sfrutta un errore in difesa. La seconda gara è invece incertissima. Il risultato si sblocca nel quinto inning, con Mattioli a segno su eliminazione in diamante di Trevisan e Giannini che corre a casa su singolo al centro di Brandi. Nuoro prova la rimonta proprio all’ultimo momento con Moncho che lancia Petmecky a casa, ma Pianoro riesce a portare in cassaforte il 2-1.

Montegranaro-Caronno

Il doppio incontro che decreta l’ingresso nei playoff di Caronno è anche quello che determina la discesa in Serie A2 di Montegranaro. Si tratta dell’unica doppia vittoria in trasferta della quinta giornata di intergirone: nel primo confronto, dopo tre inning di nulla, Caronno smuove le acque nel quarto con Floyd che piazza due RBI per Rossini e Oddonini. Paulson manda a segno Prantl immediatamente dopo, ma le ospiti sfruttano i tripli di Oddonini prima e Alicart poi per creare le situazioni che portano al definitivo 1-6. Soltanto un punto, invece, decide la seconda partita: è Salvioni a segnarlo, approfittando di qualche errore di troppo della difesa di casa.

CLASSIFICA GIRONE A

1. MKF Bollate 28-2 (.933)

2. Rheavendors Caronno 18-11 (.621)

3. Collecchio Softball 13-17 (.433)

4. Saronno Softball 11-18 (.379)

5. Taurus – Donati Gomme – Old Parma B. S. C. 7-23 (.233)

5. Banco di Sardegna Nuoro Softball 7-23 (.233)

CLASSIFICA GIRONE B

1. Specchiasol Bussolengo 25-5 (.833)

2. Poderi Dal Nespoli SC Forlì 22-8 (.733)

3. Tecnolaser Europa Pianoro 15-15 (.500)

4. ASD Sestese S. C. 13-17 (.433)

5. Metalco Thunders Castellana 12-17 (.414)

6. Guardolificio Diomedi Montegranaro 7-22 (.241)

Caronno, Saronno, Castellana e Montegranaro una partita in meno. Gli incontri saranno recuperati soltanto se decisivi ai fini della classifica.













