Snowboard, Coppa del Mondo 2019: Iwabuchi e Corning si aggiudicano il Big Air a Cardrona. 12mo Maffei

Si è svolta nella notte italiana la prima gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di snowboard 2019. A Cardrona, in terra neozelandese, è andato in scena lo spettacolare Big Air di inizio stagione.

Tra gli uomini ad imporsi è stato il 19enne statunitense Chris Corning. Settimo podio e quinto successo nel massimo circuito internazionale per il classe 1999, che su queste nevi si era già imposto lo scorso anno nello Slopestyle. Riparte da dove era partito: è infatti lui il detentore della sfera di cristallo. Punteggio di 190.80, nettamente il migliore del lotto. Seconda piazza per il giovanissimo giapponese Takeru Otsuka, addirittura classe 2001: alla seconda gara in Coppa trova già il podio in 178.40. A completare la top-3 troviamo il norvegese Mons Roisland con 175.40. Tanti gli italiani in gara, che non hanno agguantato però la finale. È sfuggita di pochissimo ad Alberto Maffei, 12mo in 82.80, più staccati invece Emil Zulian, 19mo, Emiliano Lauzi, 22mo, Nicola Liviero, 26mo e Loris Framarin, 44mo.

Molto ristretta la gara al femminile, che vedeva al via solo nove atlete. A vincere è la giapponese Reira Iwabuchi: 174.40 il punteggio della nipponica classe 2001, al secondo successo della carriera. Battuta la più esperta connazionale Miyabi Onitsuka, detentrice della Coppa. Terza piazza per la slovacca Klaudia Medlova.













Foto: Pier Colombo