Snowboard, Coppa del Mondo Big Air 2018-2019: Alberto Maffei sfiora l’ingresso in finale a Cardrona

Nella notte italiana sono andate in scena le qualificazioni maschili e femminili del big air valido per la tappa di Coppa del Mondo di snowboard di Cardrona: in Nuova Zelanda nessun italiano è riuscito ad entrare in finale. Alberto Maffei, il migliore degli azzurri in gara, ha chiuso 12°. Più indietro tutti gli altri.

Nelle qualificazioni maschili la prima batteria è stata vinta dallo statunitense Kyle Mack, con lo score di 90.60, mentre il nipponico Yutaro Miyazawa ha vinto la seconda, con il miglior punteggio complessivo di 95.60. Alberto Maffei si è classificato 12° con 82.80, mentre Emil Zulian ha chiuso 19° con 78.80.

Emiliano Lauzi è giunto 22° con 73.40, mentre Nicola Liviero ha chiuso 26° con 65.00, infine Loris Framarin si è classificato 44° con il modesto score di 16.00. Nelle qualificazioni femminili, dove non c’erano azzurre in gara, il miglior punteggio è stato fatto segnare dalla nipponica Reira Iwabuchi con 94.00.













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it