Skateboard, Vans Park Series 2018: Oskar Rozenberg Hallberg profeta in patria a Malmoe. Ivan Federico si ferma in semifinale

Suona l’inno svedese a Malmoe, in occasione della quarta tappa dei Vans Park Series 2018 di skateboard.

Oskar Rozenberg Hallberg, campione del mondo in carica, si è imposto davanti al pubblico di casa, che si è entusiasmato nel vedere il proprio campione esaltarsi con straordinarie acrobazie che gli sono valse 86.37 punti, sufficienti per infliggere distacchi siderali agli avversari.

Rozenberg in semifinale era riuscito persino a fare meglio, totalizzando 89.23 punti, ma gli è bastata una performance leggermente inferiore per tenersi stretto il primo posto e lasciarsi dietro lo statunitense Clay Kreiner, secondo con 83.30 punti, e il brasiliano Pedro Barros, che ha concluso la sua prova con 82.20 punti.

Ai piedi del podio, invece, si sono piazzati gli statunitensi Tristan Rennie (81.33 punti) e Alex Sorgente (80.77 punti), quest’ultimo deluso per aver gettato via l’occasione d’oro di agguantare un piazzamento tra i primi tre, dopo aver incantato tutti col secondo posto in semifinale.

Hanno chiuso la top 8 della finale, intanto, gli statunitensi CJ Collins (76.70 punti) e Trey Wood (64.57 punti) e lo svedese Karl Berglind (63.07 punti).

Si è fermata in semifinale, infine, l’avventura dell’italiano Ivan Federico, che non ha trovato un gran feeling con Malmoe, chiudendo al 15° posto con 72.70 punti. Per l’azzurro ci sarà ancora la tappa di Shanghai, valida come competizione iridata, per riscattare la prova odierna e portare a casa un risultato di prestigio che darebbe anche ulteriore linfa al suo percorso in chiave Tokyo 2020.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Ivan Federico