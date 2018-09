Calendario Serie A, la prossima giornata: orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn. Si ricomincia dopo le Nazionali

Nel weekend del 15-17 settembre tornerà protagonista la Serie A 2018-2019 con la quarta giornata. Il campionato riparte dopo la prima sosta per le Nazionali, si preannuncia un turno particolarmente interessante e avvincente che comincerà sabato 15 settembre con ben tre partite: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga e alle ore 15.00 ospiterà il Parma a San Siro, alle ore 18.00 il Napoli scenderà in campo per il riscatto dopo essere stato travolto dalla Sampdoria ma si troverà di fronte l’arrembante Fiorentina, posticipo serale tra Frosinone e Sampdoria.

Domenica avremo il debutto stagionale del lunch match (che sarà sempre su Dazn), lo sperimenterà la Roma che in casa vuole battere il Chievo. La Juventus sarà impegnata contro il Sassuolo, i Campioni d’Italia sono già in testa da soli al campionato e vogliono continuare a volare. Posticipo serale per il Milan contro il Cagliari, monday night per SPAL-Atalanta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di tutte le partite della quarta giornata della Serie A 2018-2019 (15-17 settembre). Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Dazn secondo le specifiche indicate.

SABATO 15 SETTEMBRE:

15.00 Inter-Parma (Sky)

18.00 Napoli-Fiorentina (Sky)

20.30 Frosinone-Sampdoria (Dazn)

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

12.30 Roma-Chievo (Dazn)

15.00 Udinese-Torino (Sky)

15.00 Juventus-Sassuolo (Sky)

15.00 Genoa-Bologna (Dazn)

18.00 Empoli-Lazio (Sky)

20.30 Cagliari-Milan (Sky)

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE:

20.30 SPAL-Atalanta (Sky)













Foto: barni / Shutterstock.com