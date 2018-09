Serie A, Bologna-Inter 0-3: prima vittoria dei nerazzurri. Decide Nainggolan, Perisic scatenato

Arriva la prima vittoria in campionato per l’Inter che ha sconfitto il Bologna per 3-0. Dopo aver raccolto un punto in due partite, i nerazzurri erano obbligati al successo al Dall’Ara e così è stato: netta affermazione dei ragazzi di Luciano Spalletti che negli ultimi trenta minuti hanno davvero messo il turbo. A indirizzare la contesa è stato il gol di Nainggolan, alla prima uscita ufficiale con questa maglia: al 66′ Politano pesca il belga nel centro dell’area, il Ninja fa partire un destro micidiale e sblocca l’incontro. Nel finale l’Inter spinge anche con i nuovi entrati Vecino e Candreva (al posto di Nainggolan e di un positivo Keita), poi nel giro di due minuti la partita di chiude: al minuto 82 Candreva raddoppia concretizzando il cross basso di Perisic, due giri di lancette dopo è lo stesso Perisic a trovare la via del gol su servizio di Vecino.

L’Inter era scesa in campo senza gli attaccanti Icardi e Lautaro Martinez, giocano Keita in attacco e Gagliardini (preferito a Vecino) affiancato da Brozovic a centrocampo, già detto del debutto di Nainggolan che ha giocato alle spalle dell’unica punta insieme a Politano e Perisic. Il Bologna di Inzaghi, schierato con un coperto 3-5-2, ha disputato un accorto primo tempo soprattutto in difesa e dopo essere passato in svantaggio ha avuto anche l’occasione del pareggio con Santander (in attacco insieme a Falcinelli).













Foto: Gianfranco Carozza