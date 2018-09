Hockey prato, Hockey Series 2018: 16-0 dell’Italia a Cipro, domani si decide tutto

Com’era ovvio che fosse, è arrivata la goleada dell’Italia nella quarta partita delle Hockey Series 2018 in quel di Gniezno (Polonia). Gli azzurri, ancora imbattuti, hanno sconfitto nettamente il fanalino di coda del raggruppamento, Cipro, con il risultato di 16-0. In chiave differenza reti i ragazzi di Roberto Da Gai non riescono a scavalcare le rivali nel girone: bisognerà però seguire con attenzione la sfida tra i padroni di casa polacchi e l’Ucraina, che anticiperà l’ultimo turno di domani, ovviamente decisivo. Nunez e compagni in pienissima corsa per la qualificazione (avanzano le prime due compagini). Mattatore dell’incontro proprio l’uomo simbolo della squadra, Agustin Nunez, con sei reti. A segno anche Lago, Sior, Montone, Ortega, Amorosini e Keenan.

Italia-Cipro 16-0

ITALIA: Francesconi (p), Juan Montone, Nunez (c), Lago, Ortega, Grossi, Keenan, Sior, Dussi, Carta, Amorosini.

ENTRATI: Da Gai (8’), Garbaccio (8’), Corsi (8’), Julian Montone (8’), Minetto (10’), Valentino (12’), Anserini (31’).

A DISPOSIZIONE: – .

ALLENATORE: Roberto Da Gai.

CIPRO: Hadjigeorgiou (p), Michael, Lazarides, Yiakoumi, Loizou, Karakannas, Makris, Efthymiou, Anastasiades, Stilyanoy, Panayiotopoulos.

ENTRATI: Kythreotis (8’), Ilgin (C, 10’), Lamprianou (10’), Votsis (10’), Cannas (10’).

A DISPOSIZIONE: Samuel (p).

ALLENATORE: Thomas Barton.

RETI: Nunez al 2’ (rigore), 18’, 26’, 48, su corto al 49’ e 54’, Lago al 3’, Sior al 10’, Julian Montone al 13’, 42’, 42’ e 45’, Ortega al 16’, Amorosini al 25’, Keenan su corto al 60’.

CARTELLINI: – .

ARBITRI: Suchocki e Toth.













Foto: FB FIH