Serie A 2018-2019, tutte le partite in diretta streaming su Dazn: il palinsesto completo. Date, programma, orari del girone d’andata

DAZN ha svelato i proprio palinsesto per tutto il girone d’andata della Serie A 2018-2019. La piattaforma streaming di Perform trasmetterà tre partite per ogni giornata del massimo campionato: l’anticipo del sabato sera, il lunch match della domenica e un incontro della domenica pomeriggio. Ci sono comunque piccole variazioni perché si giocheranno due turni infrasettimanali (26-27 settembre e 26 dicembre) e una giornata di sabato (22 dicembre). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della Serie A 2018-2019 che saranno trasmessi in diretta streaming su Dazn.

4^ GIORNATA

Sabato 15 settembre 2018, ore 20.30: Frosinone-Sampdoria

Domenica 16 settembre 2018, ore 12.30: Roma-Chievo

Domenica 16 settembre 2018, ore 15:00: Genoa-Bologna

5^ GIORNATA

Sabato 22 settembre 2018, ore 20.30: Sampdoria-Inter

Domenica 23 settembre 2018, ore 12.30: Torino-Napoli

Domenica 23 settembre 2018, ore 15:00: Chievo-Udinese

6^ GIORNATA

Mercoledì 26 settembre 2018, ore 21:00: Juventus-Bologna

Mercoledì 26 settembre 2018, ore 21:00: Roma-Frosinone

Giovedì 27 settembre 2018, ore 21:00: Empoli-Milan

7^ GIORNATA

Sabato 29 settembre 2018, ore 20.30: Inter-Cagliari – DAZN

Domenica 30 settembre 2018, ore 12.30: Bologna-Udinese – DAZN

Domenica 30 settembre 2018, ore 15.00: Frosinone-Genoa – DAZN

8^ GIORNATA

Sabato 6 ottobre 2018, ore 20.30: Empoli-Roma

Domenica 7 ottobre 2018, ore 12.30: Genoa-Parma

Domenica 7 ottobre 2018, ore 15.00: Lazio-Fiorentina

9^ GIORNATA

Sabato 20 ottobre 2018, ore 20.30: Udinese-Napoli

Domenica 21 ottobre 2018, ore 12.30: Frosinone-Empoli

Domenica 21 ottobre 2018, ore 15.00: Chievo-Atalanta

10^ GIORNATA

Sabato 27 ottobre 2018, ore 20.30: Torino-Fiorentina

Domenica 28 ottobre 2018, ore 12.30: Sassuolo-Bologna

Domenica 28 ottobre 2018, ore 15:00: SPAL-Frosinone

11^ GIORNATA

Sabato 3 novembre 2018, ore 20.30: Juventus-Cagliari – DAZN

Domenica 4 novembre, ore 12.30: Lazio-SPAL – DAZN

Domenica 4 novembre, ore 15.00: Chievo-Sassuolo – DAZN

12^ GIORNATA

Sabato 10 novembre 2018, ore 20.30: Genoa-Napoli

Domenica 11 novembre 2018, ore 12.30: Atalanta-Inter

Domenica 11 novembre 2018, ore 15.00: Empoli-Udinese

13^ GIORNATA

Sabato 24 novembre 2018, ore 20.30: Inter-Frosinone

Domenica 25 novembre 2018, ore 12.30: Parma-Sassuolo

Domenica 25 novembre 2018, ore 15.00: Empoli-Atalanta

14^ GIORNATA

Sabato 1 dicembre 2018, ore 20.30: Sampdoria-Bologna

Domenica 2 dicembre 2018, ore 12.30: Milan-Parma

Domenica 2 dicembre 2018, ore 15.00: Sassuolo-Udinese

15^ GIORNATA

Sabato 8 dicembre 2018, ore 20.30: Lazio-Sampdoria

Domenica 9 dicembre 2018, ore 12.30: Sassuolo-Fiorentina

Domenica 9 dicembre 2018, ore 15.00: Empoli-Bologna

16^ GIORNATA

Sabato 15 dicembre 2018, ore 20.30: Torino-Juventus

Domenica 16 dicembre 2018, ore 12.30: SPAL-Chievo Verona

Domenica 16 dicembre 2018, ore 15.00: Sampdoria-Parma

17^ GIORNATA

Sabato 22 dicembre 2018, ore 12.30: Lazio-Cagliari

Sabato 22 dicembre 2018, ore 15.00: Udinese-Frosinone

Sabato 22 dicembre 2018, ore 20.30: Juventus-Roma

18^ GIORNATA

Mercoledì 26 dicembre 2018, ore 12.30: Frosinone-Milan

Mercoledì 26 dicembre 2018, ore 15.00: Bologna-Lazio

Mercoledì 26 dicembre 2018, ore 18.00: Torino-Empoli

19^ GIORNATA

Sabato 29 dicembre 2018, ore 15.00: Genoa-Fiorentina

Sabato 29 dicembre 2018, ore 15.00: Parma-Roma

Sabato 29 dicembre 2018, ore 18.00: Milan-SPAL













Foto: bestino / Shutterstock.com