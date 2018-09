Sebastian Vettel, GP Singapore 2018: “Oggi non avevo il passo gara, da questo weekend dovevamo ottenere di più”

Sebastian Vettel si presenta al microfono di Mark Webber, nelle classiche interviste di rito post-gara con una faccia che non ammette interpretazioni. Il tedesco ha davvero il morale a terra ed il terzo posto di oggi, con altri 10 punti persi nei confronti di un inesorabile Lewis Hamilton, lo allontana forse definitivamente dai sogni di titolo mondiale. Il Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno ha visto una Ferrari mai competitiva e l’ex Red Bull non ha saputo andare oltre il gradino più basso del podio.

Le sue parole confermano la frustrazione del momento. “C’è poco da dire, oggi non eravamo veloci e, oggettivamente, non avevamo nemmeno il passo gara – ammette Vettel – Ad inizio della corsa ho provato ad essere aggressivo, superando Max Verstappen, ma nonostante tutto non è servito. A quel punto ho provato a disputare una gara differente, scegliendo gomme diverse rispetto agli altri. Sinceramente non ero troppo convinto che le Ultrasoft potessero arrivare fino in fondo, per cui non ho voluto spingere troppo con la mia macchina, anche perchè tornare nuovamente ai box sarebbe stato come compromettere tutta la gara. Quindi ho pensato a portare la vettura al traguardo, niente di più”.

Lewis Hamilton ormai è scappato a 40 lunghezze di vantaggio e viaggia con una enorme fiducia. I sogni di titolo sembrano ridursi sempre più e Vettel non lo nasconde: “Perdere punti su punti ovviamente non aiuta. Il Mondiale non è concluso, ma oggi per come abbiamo gareggiato non abbiamo nemmeno avuto l’opportunità di competere, forse non avevamo nemmeno la giusta velocità. Peccato, da questo weekend dovevamo ottenere molto di più, evidentemente non siamo stati in grado di fare il massimo possibile”.

