Sebastian Vettel, GP Russia 2018: “Non sono contento del ritmo in gara. Il sorpasso di Hamilton? Ho commesso un errore”

Va in archivio il GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno, e la Ferrari e Sebastian Vettel devono incassare una nuova sconfitta. La vittoria di Lewis Hamilton e il distacco in classifica generale salito a 50 punti nella classifica piloti, a cinque corse dalla conclusione del campionato, mettono praticamente in ghiaccio la situazione e il britannico sembra ormai essere vicinissimo al suo quinto titolo.

Un Seb che ha provato ad impensierire il suo rivale al via e sorpassando nel valzer dei pit-stop l’inglese. La velocità di Hamilton però è stata superiore ed, agevolato anche dal gioco di squadra che ha relagato Valtteri Bottas in seconda posizione, è valsa il successo del britannico: “Si ovviamente è stato difficile. All’inizio ci ho provato ma non avevo spazio e sufficiente potenza con il motore. Al pit-stop siamo riusciti a stare davanti ad Hamilton ma lui staccava più forte di me e alla fine non c’è stato nulla da fare. Non sono contento del ritmo gara. Il sorpasso di Lewis? Ammetto di aver commesso un errore in quel giro e ne ha approfittato. Non era il risultato che volevamo ma va bene così”













