Sebastian Vettel, GP Russia 2018: “Domani vogliamo la prima fila. Oggi tanta fatica ma lavoreremo stanotte”

Sebastian Vettel ha faticato nelle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non ha brillato nemmeno sul passo gara, stentando sia con le gomme hypersoft che con quelle ultrasoft mentre non ha provato le soft a differenza di quanto fatto dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da Lewis Hamilton.

Il tedesco, però, è parso davvero molto sorridente ai microfoni di Sky e ha parlato anche in lingua italiana, segno che il suo morale è molto positivo e che probabilmente le Rosse hanno nascosto qualcosa, quella vista oggi in pista non è probabilmente la vera versione del Cavallino Rampante: “C’è tanto lavoro da fare questa notte, oggi non è stato ottimo. Abbiamo faticato sia sul singolo giro che dopo sul passo gara con la benzina ma penso che domenica andrà meglio e anche per domani noi proveremo qualcosa. Domani vogliamo fare la prima fila con entrambe le macchine, non so se sarà possibile ma ci proveremo. Il miglior posto per partire è ovviamente la pole position. Oggi non è andata bene per noi specialmente con le gomme e soprattutto con l’anteriore sinistra ma per domani non sarà un problema e per domenica dovremo trovare qualcosa. Sono positivo? Sì, sono sempre positivo“.













FOTOCATTAGNI