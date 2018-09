Sebastian Vettel, GP Russia 2018: “Dobbiamo solo pensare a vincere qui a Sochi. Non c’è altro modo!”

Da domani si comincia. Il Circus della Formula Uno è sbarcato in Russia, a Sochi, sul tracciato creato nell’area del Parco Olimpico realizzato per ospitare la XXII edizione dei Giochi Invernali nel febbraio 2014. Una locazione particolare che beneficia della presenza del Mar Nero e rende più complicato l’arrivo della pioggia. Certo, con il meteo avere certezza è sempre un errore.

Quel che è sicuro è che la Ferrari deve recuperare e le gare a propria disposizione non sono molte: 6 GP al termine dell’annata e 40 punti di ritardo dalla vetta del Mondiale piloti occupata da Lewis Hamilton. Serve dunque un colpo di coda da parte del principale alfiere del Cavallino Rampante. Sebastian Vettel, lo sconfitto di Marina Bay, non può far altro che vincere d’ora in avanti per continuare a credere in un iride molto vicino a Stevenage, luogo di nascita di Lewis.

“Siamo indietro di un certo numero di punti, e sappiamo di dover recuperare terreno per avere la certezza di restare in gioco. Questo è il nostro obiettivo, e il modo migliore raggiungerlo è quello di finire davanti ai nostri avversari, e preferibilmente davanti a tutti. Il piano è tutto qui, e credo che abbiamo tutto ciò che serve per riuscirci. Non posso pensare di vincere le prossime sei gare, sto puntando a vincere qui, a Sochi, poi si penserà alla prossima. Anzi, al momento sto pensando solo alla FP1 di domattina, poi vedremo”, ha dichiarato il tedesco (fonte: it.motorsport.com).

In una lotta così serrata sarà anche l’affidabilità a pesare: “Considerando la nostra situazione di classifica è un aspetto che non ci possiamo permettere di pagare, ma ovviamente se capiterà un imprevisto ai nostri avversari potrebbe essere un aiuto. Ma non è qualcosa su cui contiamo, non possiamo guardare alle prossime gare aspettando che accada qualcosa. Dobbiamo lavorare weekend dopo weekend ipotizzando che i nostri rivali siano al meglio, e che noi si possa fare il massimo per batterli”













