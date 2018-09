F1, Helmut Marko: “Nel 2019 con il motore Honda vogliamo essere competitivi fin dall’inizio”

La Red Bull è reduce da una stagione con pochi alti e molti bassi in questo Mondiale 2018 di Formula Uno. La vettura di Milton Keynes avrebbe dovuto e voluto inserirsi nella lotta tra la Ferrari e la Mercedes ma, al di là dei successi fugaci di Daniel Ricciardo in Cina e a Montecarlo e di Max Verstappen in Austria, non è mai riuscita ad essere all’altezza delle rivali.

A fare un’analisi di quest’annata, alla vigilia del round di Sochi (Russia), sedicesimo round iridato, è una delle figura più importanti del team anglo-austriaco, ovvero Helmut Marko: “Siamo rimasti indietro rispetto a Mercedes e Ferrari. Vogliamo concludere l’anno nel miglior modo possibile, ma il nostro obiettivo è chiaramente il 2019. Stiamo vedendo un impegno estremo e una grande energia da parte della Honda. Lo stesso discorso, ovviamente, vale anche dalla nostra parte” (fonte: f1grandprix.motorionline.com), ha sottolineato Marko, intervistato dal quotidiano quotidiano Kronen Zeitung

Come è noto, infatti, ci sarà un nuovo connubio con la Honda, dall’anno venturo, e c’è fiducia nella scuderia per ottenere dei buoni risultati fin dall’inizio del Mondiale 2019: “Dopo Singapore, ad esempio, alcuni dei nostri leader sono volati a Tokyo per scambiare alcune idee con i tecnici della Honda. Abbiamo alle spalle un produttore di motori e quindi possiamo gestire al meglio i progetti. Senza contare che il quartier generale della Honda è a 15 minuti da noi. Finora abbiamo ottenuto buoni numeri in fabbrica e Honda sta sfruttando i dati ricevuti da quattro vetture. L’auto del prossimo anno sarà pronta in tempo. Vogliamo essere competitivi fin dall’inizio e guidare per le vittorie: se sia sufficiente per il titolo non posso dirlo ora, ma il nostro obiettivo deve essere sempre questo”, ha chiosato il consulente di fiducia di Dietrich Mateschitz (il proprietario del team).













