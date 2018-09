Scherma: a Milano ritorna il Fencing Mob. Quinta edizione del Flash Mob più grande al mondo

Domenica 9 Settembre alle ore 16.00 si terrà a Milano la quinta edizione del Fencing Mob. Il più grande flash mob di scherma al mondo (oltre 100 paesi coinvolti) avrà ancora come luogo di riferimento il capoluogo lombardo. Questa volta la cornice sarà davvero straordinaria, perchè la manifestazione si terrà nella Galleria Vittorio Emanuele II e poi proseguirà nei luoghi principali del centro milanese.

Grande ospite dell’evento sarà Andrea Cassarà, reduce dall’oro agli ultimi Mondiali, che insieme a tutti i maestri lombardi accompagnerà nel mondo della scherma tutti coloro che vorranno presentarsi al Mob. Inoltre per questa edizione c’è una grande novità ed è la presenza degli atleti paralimpici, che potranno partecipare anche loro all’evento. Sarà presente anche Gabriele Leopizzi, Campione del Mondo di fioretto a squadre

Joelle Piccinino, Presidente di Scher&20 che organizza il Fencing Mob, ha presentato l’evento: “Dal Regno Unito all’India, dalla Nuova Zelanda alla Polonia, da El Salvador alla Giordania fino agli Stati Uniti e la Colombia. Ogni angolo del pianeta verrà piacevolmente invaso dalla passione per la scherma. Milano ancora una volta si dimostra la città della scherma, ci aspettiamo un grande successo, entusiasmo e passione di adulti e piccini che vorranno avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina“.

“La grande novità di questa quinta edizione – continua Piccinino – sarà poi la presenza degli atleti paralimpici. Vogliamo continuare il nostro progetto di unione tra atleti normodotati e paralimpici, proprio come è già accaduto agli ultimi Campionati Italiani a Milano. L’obiettivo è quello della massima integrazione e far capire che la scherma è di tutti“.

Alla presentazione era presente anche Maurizio Novellini, Presidente della Federazione Italiana Scherma Comitato Regionale Lombardia: “La scherma rappresenta un’eccellenza del nostro Paese. Siamo molto orgogliosi dei nostri campioni e come Federazione vogliamo investire molto su queste iniziative come il Fencing Mob, che si conferma di particolare efficacia per la sua semplicità, spettacolarità e comunicazione. Inoltre terremo per la prima volta la Festa della Scherma a Gardone Riviera e l’ambizione è quella di portare a Milano i Mondiali di scherma“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter