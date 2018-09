Sampdoria-Inter, Serie A: orario di inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Stasera alle ore 20:30 scenderanno in campo Sampdoria e Inter, avversarie nel terzo anticipo della quinta giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da ottimi risultati: la Samp mercoledì ha pareggiato 1-1 in casa contro la Fiorentina nel recupero della prima giornata, giocando molto bene, a tratti dominando i toscani, e recriminando per un pareggio piuttosto stretto; l’Inter, invece, pur giocando male, è riuscita a portare a casa i 3 punti all’esordio in Champions League contro il Tottenham.

I doriani cercheranno di far valere il fattore campo: al Marassi negli ultimi tempi la Samp ha sempre ottenuto grandi prestazioni. Per continuare sulla giusta strada, il tecnico Giampaolo si affiderà al solito 4-3-1-2, che più volte ha fatto male alle grandi d’Italia. In porta ci sarà il giovane Audero; difesa composta da Bereszynski a destra, Murru a sinistra e Tonelli, assistito da uno tra Andersen e Colley, al centro. In mezzo al campo i favoriti per una maglia da titolare sono Barreto, Ekdal e Linetty, ma Jankto e, soprattutto, il ristabilito Praet spingono per partire dal primo minuto. Anche in attacco il ballottaggio è serrato: l’unico sicuro del posto dovrebbe essere Defrel, in grande spolvero nelle ultime uscite. Sulla trequarti Ramirez è favorito su Caprari, con Quagliarella che dovrà superare la concorrenza di Kownacki per completare il reparto offensivo. Ancora out Saponara e Regini

Capitolo Inter. Spalletti dovrà sfruttare al meglio la spinta emotiva della Champions per risollevare le sorti di un campionato sinora disastroso. Il tecnico toscano dovrebbe, quindi, confermare quasi per intero la formazione che ha battuto il Tottenham mercoledì, con uniche eccezioni il ritorno di Skhriniar al centro della difesa al fianco di De Vrij, rilegando Miranda in panchina e inserendo D’Ambrosio nel ruolo di terzino destro, e Gagliardini al posto di Brozovic a centrocampo, insieme all’eroe di San Siro, Vecino. Attacco probabilmente confermato in blocco, ossia con Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle dell’unica punta, Icardi. Atteso l’ingresso a partita in corso di Keita, per dare freschezza alla manovra offensiva. Indisponibile Vrsaliko.

Di seguito tutte le informazioni su Sampdoria-Inter: orario di inizio, dove vederla e probabili formazioni.

SABATO 22 SETTEMBRE

20:30 Sampdoria-Inter

SAMPDORIA-INTER: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

La sfida sarà visibile in diretta streaming per tutti gli abbonati DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skhriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

