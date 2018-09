Ryder Cup 2018, quanti soldi guadagnano i golfisti? Nessun montepremi da record: si gioca gratis, solo per l’onore di Europa ed USA!

La Ryder Cup è un trofeo dei più prestigiosi nel panorama golfistico, l’eterna sfida tra Europa e USA che si disputa ogni anno richiama l’attenzione di milioni di appassionati per un weekend davvero emozionante e palpitante con i migliori giocatori dei due team pronti ad affrontarsi in un duello pirotecnico per alzare la coppa al cielo.

Ci si aspetterebbe un montepremi monumentale vista l’importanza della competizione e considerando le cifre importanti che sono solite girare in questo sport e invece la Ryder Cup 2018, che si giocherà nel weekend del 28-30 settembre a Parigi, non prevede un montepremi! Come da tradizione chi gioca e vince la Ryder Cup non incassa nessun assegno, non ci sono premi in denaro ma si lotta soltanto per la gloria personale e quella della squadra. Sì, si gioca gratis!

Non c’è dunque montepremi alla Ryder Cup, proprio come alle Olimpiadi e dunque siamo ben lontani dalle cifre mastodontiche che vediamo nelle prove del Grand Slam. Chi sono invece i giocatori più ricchi che vedremo sul green in Francia? Tiger Woods comanda con i suoi 111 milioni di dollari nettamente davanti a Phil Mickelson (87) e Dustin Johnson (50) mentre Sergio Garcia è il primo europeo con 48.













Foto: Valerio Origo