Judo, Mondiali 2018: Giappone superstar, oro anche nella gara mista a squadre. Battuta la Francia in finale

Giappone inarrestabile ai Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Nell’ultima giornata della competizione iridata, dedicata alla gara mista a squadre, la pattuglia nipponica ha asfaltato gli avversari, portando a casa l’ottava medaglia d’oro della rassegna e consolidando un dominio assoluto, che si è palesato in maniera lampante giorno dopo giorno. Il Giappone ha aperto le danze con un nettissimo 4-0 contro la Mongolia, potenziale outsider del torneo, per poi scontrarsi con i padroni di casa dell’Azerbaijan, smaniosi di vedere i propri beniamini sul gradino più alto del podio.

Ma contro i nipponici non c’è stata storia e, al termine di un’intensa battaglia, il Giappone ha prevalso 4-2, garantendosi l’accesso in semifinale contro la Corea del Sud, che ha capitolato per 4-0 al cospetto della squadra più forte del torneo. A chiudere le danze è arrivata la finale contro la Francia, rivale designata per l’oro sin dalla vigilia e abile nel superare in successione l’Ungheria per 4-0, il Brasile per 4-2 e la Russia, detentrice del titolo, per 4-1.

Nell’ultimo atto della rassegna iridata, il Giappone si è imposto con un perentorio 4-1, lasciando alla Francia la soddisfazione della medaglia d’argento, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti la Russia e la Corea del Sud, che hanno sconfitto rispettivamente l’Azerbaijan (4-1) e la Germania (4-0). Si chiudono così i Mondiali 2018 di judo, che hanno sancito la netta supremazia del Giappone, letteralmente dominante con 8 ori in 15 gare, un segnale preoccupante per gli avversari, che a Tokyo 2020 in terra nipponica dovranno cercare di interrompere il predominio assoluto dei padroni di casa.

Mixed Teams

1 Giappone

2 Francia

3 Russia e Corea del Sud













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IJF