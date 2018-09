Ryder Cup 2018, il calendario di oggi: orari, startlist e come vederla in tv

Dall’inferno al paradiso. Ma ora è fondamentale restare lì, nell’empireo dei grandi. L’Europa ha vissuto ieri una giornata a due facce nella Ryder Cup 2018, patendo al mattino la classe e l’esperienza degli USA nei fourball ed esaltandosi poi nel pomeriggio con i foursome, che hanno consentito al team guidato da Thomas Bjorn di issarsi al comando con 4 vittorie su altrettante gare.

Oggi, sabato 29 settembre, va in scena la seconda giornata della Ryder Cup 2018 sul par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines. E il criterio basilare sarà lo stesso del giorno antecedente: al mattino 4 match play basati sul fourball (ogni giocatore di ciascuna coppia effettua l’intero percorso fino alla buca e il punto viene assegnato alla squadra a cui appartiene il giocatore che imbuca con meno colpi), al pomeriggio 4 match play impostati sul foursome (i giocatori effettuano colpi alternati fino alla buca e il punto va alla squadra che arriva prima in buca).

Francesco Molinari si è rivelato l’eroe della prima giornata per il team Europa, essendo stato l’unico in grado di vincere due match play in coppia con Tommy Fleetwood, contribuendo alle fortune della sua squadra. Ed oggi si ripete la sfida con Tiger Woods e Patrick Reed, in cerca di rivincita dopo lo smacco subito nel primo fourball. Gli altri confronti vedranno sfidarsi Ian Poulter e Jon Rahm contro Justin Thomas e Jordan Spieth, Sergio Garcia e Rory McIlroy con Tony Finau e Brooks Koepka, Paul Casey e Tyrrell Hatton con Dustin Johnson e Rickie Fowler.

La Ryder Cup 2018 è visibile in diretta tv su Sky Sport Golf HD e in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l’applicazione SkyGo. Ma potrete seguirla anche mediante la nostra DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Sabato 29 settembre

Fourball

Ore 8.10: Sergio Garcia/Rory McIlroy-Tony Finau/Brooks Koepka

Ore 8.25: Paul Casey/Tyrrell Hatton-Dustin Johnson/Rickie Fowler

Ore 8.40: Francesco Molinari/Tommy Fleetwood-Tiger Woods/Patrick Reed

Ore 8.55: Ian Poulter/Jon Rahm-Justin Thomas/Jordan Spieth

Foursome

Da definire













