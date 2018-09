Ryder Cup 2018: Europa-USA 10-6, storici Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, primi nella storia a vincere tutti i fourball e foursome!

Si è conclusa la seconda giornata della Ryder Cup 2018 sul percorso del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, che si trova all’incirca a metà strada tra Parigi e Versailles. E’ un giorno storico per Francesco Molinari e Tommy Fleetwood: non solo ribattono Tiger Woods (nei foursome in coppia con Bryson DeChambeau al posto di Patrick Reed), ma realizzano un’impresa mai riuscita a nessun europeo. Sono, infatti, i primi di sempre a vincere tutti e quattro i match tra il venerdì e il sabato. Per il torinese è un altro pezzo di storia in un anno magico, ma la Coppa va ancora conquistata: l’Europa è avanti 10-6 e serviranno quattro punti e mezzo per riprendersela.

Molinari e Fleetwood sono stati i più rapidi a finire il loro match, vincendo 5&4 dopo averlo sostanzialmente dominato. Primo e secondo all’Open Championship, i due si sono ancora una volta trascinati, lasciando le briciole a Woods e DeChambeau. L’ultimo putt, alla buca 14, l’ha messo a segno il Champion Golfer of the Year. L’altro successo europeo è arrivato, in modo sofferto, da Henrik Stenson e Justin Rose, che soltanto dopo 17 buche sono riusciti ad aver ragione di Dustin Johnson e Brooks Koepka a causa di un putt malamente sbagliato dal primo.

Due invece i match vinti dagli USA: Bubba Watson e Webb Simpson hanno preso il largo tra la quinta e la settima buca, senza esser più ripresi da Sergio Garcia e Alex Noren. L’altro successo è invece andato a Justin Thomas e Jordan Spieth in un incontro inizialmente favorevole a Ian Poulter e Rory McIlroy, che avevano vinto le prime due buche. Successivamente, gli americani hanno vinto le buche dalla 4 alla 6, Poulter ha iniziato a sbagliare un po’ troppo e il match è andato verso il suo destino chiudendosi con un 4&3 colorato di rosso.













Credits: Valerio Origo